Bling Ring, Emma Watson criticata da Alexis Haines, ladra negli appartamenti vip: "Mi ha offesa"

Alexis Haines ha ispirato il personaggio interpretato da Emma Watson nel film Bling Ring e ha rivelato di provare del risentimento nei confronti dell'attrice per dei commenti che aveva fatto durante la promozione del progetto.

Nel lungometraggio si seguono i crimini compiuti da Nicki Moore, una ragazza ossessionata dalla fama che viene incarcerata per aver compiuto dei furti in case di celebrità come Paris Hilton e Lindsay Lohan.

Durante lo show su Instagram Live di Ziwe Fumudow, Alexis ha parlato di Bling Ring: "Il problema che ho avuto è con i commenti fatti da Emma Watson su di me e sul ruolo nonostante sapesse già che ero stata condannata... Come la parte dell'eroina, la tossicodipendenza era già emersa. Quindi mi stavo curando durante le riprese del film".

Haines ha proseguito: "Penso che Emma abbia detto qualcosa tipo 'questa ragazza rappresenta quello contro cui sono totalmente ed è disgustosa' e, sapete, a quel punto avevo già rivelato che avevo subito abusi sessuali durante la mia infanzia e all'epoca ero totalmente dipendente dall'eroina".

L'attrice aveva dichiarato a GQ: "Penso sia tutto quello contro ciò che sostengo: è superficiale, materialistica, vanitosa e amorale; è tutte queste cose e mi sono resa conto che l'odiavo. Come si interpreta qualcuno che si odia? Ma l'ho trovato realmente interessante e mi ha dato una nuova prospettiva sul mio lavoro o quello che potrebbe essere il mio ruolo come attrice".

Alex Haines non ha mai visto il film dietto da Sofia Coppola e ha sottolineato che non lo farà mai perché ha chiuso quel capitolo della sua vita. Per i crimini compiuti la donna è stata condannata a 180 giorni di carcere, tre anni di libertà su cauzione e una multa di 600.000 dollari, venendo poi rilasciata dopo un mese.