The Bear: Bob Odenkirk nel cast della stagione 2

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, composta da 8 episodi, era inevitabile che FX decidesse di rinnovare The Bear per una seconda stagione. E questa volta ci sarà una guest star d'eccezione, come riportato in esclusiva da Variety: Bob Odenkrik, attore celebre per il ruolo dell'avvocato Saul Goodman in Breaking Bad e nella sua serie spinoff Better Call Saul.

The Bear: perché è una delle migliori serie dell'anno

Bob Odenkirk in The Bear 2

Al momento non sono stati ancora svelati dettagli sul suo ruolo, ma dovrebbe essere soltanto quello di guest star e non ricorrente. Bob Odenkirk è impegnato con la dark comedy Lucky Hank ed è reduce dal clamoroso successo di Better Call Saul per cui ha vinto numerosi Emmy.

The Bear segue un giovane chef di formazione classica che torna a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia dopo la morte del fratello. La serie è interpretata da Jeremy Allen White (Carmen "Carmey" Berzatto), Ebon Moss-Bachrach (Richard "Richie" Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina) e Abby Elliott (Natalie "Sugar" Berzatto).

The Bear, nella Stagione 2 ci sarà una relazione tra Carmy e Sydney?

Cosa sappiamo della seconda stagione

Scoprite la recensione della prima stagione di The Bear. Creata da Christopher Storer, la seconda stagione sarà composta da 10 episodi, due in più rispetto alla prima, e sarà incentrata sull'apertura del nuovo ristorante. Nel trailer diffuso in rete vediamo infatti i componenti della squadra di cuochi prepararsi a quella che definiscono come una "rinascita" e non una semplice riapertura.

La prima stagione di The Bear è disponibile su Disney+.