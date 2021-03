The Batman: Matt Reeves celebra la fine delle riprese con una foto su Twitter

Matt Reeves ha ufficialmente terminato le riprese bibliche di The Batman e, per festeggiare, ha postato una foto su Twitter direttamente dal set del film

Le riprese di The Batman sono ufficialmente terminate. Ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava un semplice miraggio, adesso, è diventato realtà. Per festeggiare l'evento, Matt Reeves ha condiviso su Twitter una foto tratta dal dietro le quinte del film.

La foto in questione non è nulla di particolarmente interessante ma suggella la fine delle riprese di The Batman, uno dei nuovi progetti targati Warner Bros e DC più attesi dai fan di tutto il mondo. Inizialmente previsto per il 2020, il film diretto da Matt Reeves è stato rinviato più volte a causa dell'emergenza sanitaria e dei problemi di salute di Robert Pattinson. Come riportato da Comic Book, il film non sarà una origin story ma, piuttosto, narrerà le vicende giovanili di Batman.

In occasione della presentazione all'evento online FanDome, Matt Reeves ha dichiarato a proposito di The Batman: "Non sarà una origin story. Piuttosto, avrete modo di incontrare un giovane Batman. Ciò che conta è che il pubblico si accorga di tutti gli straordinari personaggi incontrati da Batman nel corso della sua giovinezza e del lavoro che l'eroe ha fatto su di sé per raggiungere la sua versione migliore. Ciò che mi ha interessato è stato sperimentare, osservare Batman alle prese con le sue investigazioni, lavorare sulla sua umanità, sulle sue cadute e debolezze".

The Batman sarà distribuito al cinema a partire dal 4 marzo 2022. Il suo ricchissimo cast comprende i nomi di Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, Colin Farrell, John Turturro, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis.