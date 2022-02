The Batman potrebbe debuttare nelle sale con un weekend a quota 80 milioni di dollari

The Batman arriverà nei cinema a marzo e si inizia già a ipotizzare la cifra che il film con Robert Pattinson otterrà nel weekend del debutto.

Secondo i calcoli e le previsioni dell'esperto di Forbes il progetto diretto da Matt Reeves potrebbe esordire con gli incassi dei primi giorni di programmazione a quota 80 milioni di dollari.

Il sito Box Office Pro stima invece gli incassi di The Batman nel primo weekend intorno ai 135-185 milioni, tenendo in considerazione alcuni elementi come il fatto che i biglietti delle anteprime in programma negli Stati Uniti siano andati esauriti in poche ore.

La durata di due ore e cinquantacinque minuti, tuttavia, è uno degli aspetti che potrebbe limitare gli incassi a causa dell'impossibilità dei gestori delle sale di propore la nuova storia ambientata a Gotham City più volte nel corso della stessa giornata. A ostacolare la scalata verso la vetta dei box office del film, inoltre, potrebbe essere l'atmosfera molto cupa che contraddistingue il ritorno di Bruce Wayne sugli schermi e la sua natura di reboot.

Tra gli aspetti che potrebbero invece sostenere i guadagni di The Batman c'è l'indubbia fama del fumetto e degli interpreti di questo nuovo adattamento cinematografico, oltre alla reazione positiva ottenuta dai vari contenuti sui social e online. L'interesse delle nuove generazioni, inoltre, potrebbe sostenere le vendite dei biglietti, senza dimenticare che in molti paesi la situazione legata alla pandemia è in miglioramento, rendendo ipotizzabile un aumento degli spettatori disposti a sedersi in sala e delle strutture a disposizione.

Il budget di The Batman, infine, è inferiore rispetto a progetti analoghi come il recente Spider-Man: No Way Home e questo dettaglio, in caso di un debutto non particolarmente memorabile nel primo weekend, potrebbe comunque portare a un bilancio positivo il progetto di Matt Reeves.

Al fianco di Robert Pattinson, a ricoprire i ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál; con Andy Serkis ; e Colin Farrell .

Matt Reeves (il franchise Il pianeta delle scimmie) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film Il pianeta delle scimmie) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.