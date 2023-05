The Barbarians: svelato il titolo del nuovo film diretto da Julie Delpy

The Barbarians è il titolo del nuovo film di Julie Delpy, una commedia satirica che si svolge in una piccola città della Bretagna.

La The Film, la rinomata casa di produzione con sede a Parigi di Michael Gentile, si prepara ad avviare le riprese del prossimo film diretto da Julie Delpy: si tratta di The Barbarians, è questo il titolo della pellicola che segna il ritorno della celebre regista al cinema francese dopo Lolo - Giù le mani da mia madre del 2015.

The Barbarians è una commedia satirica che si svolge in una piccola città della Bretagna che si sta preparando ad ospitare i rifugiati ucraini dopo aver votato all'unanimità per accoglierli in cambio di sussidi governativi. Ma invece degli ucraini, sono siriani i rifugiati che arrivano in città, causando tensioni tra la popolazione locale e mettendo alla prova le loro convinzioni liberali.

La Delpy sarà la protagonista del film insieme a Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Ziad Bakri, India Hair, Mathieu Demy e al padre della stessa regista, Albert Delpy. Julie ha anche scritto la sceneggiatura della pellicola in collaborazione con Matthieu Rumani e Lea Domenech.

Le riprese del film inizieranno il 19 giugno e la distribuzione in Francia sarà curata da Le Pacte, presente al Festival di Cannes con diversi film, tra cui Jeanne Du Barry - La favorita del re di Maiwenn e Homecoming di Catherine Corsini. Ricordiamo che, prima di The Barbarians, l'ultimo lavoro della Delpy come regista è stata On the Verge - Al limite, la serie Netflix serie ambientata a Los Angeles.