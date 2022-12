The Artful Dodger: Thomas Brodie-Sangster protagonista della nuova serie Disney+

Disney+ ha rivelato il cast della sua nuova serie in costume: Thomas Brodie-Sangster sarà il protagonista in The Artful Dodger, il dramma ambientato nell'Australia del 1850 che offre "una svolta al classico personaggio di Charles Dickens" (alias Jack Dawkins).

Come rivelato da TVLine, Maia Mitchell (Good Trouble) presterà il suo volto a Lady Belle Fox, mentre David Thewlis, interpreterà Fagin.

Secondo quanto riportato dalla sinossi ufficiale di The Artful Dodger: "Attraverso otto episodi, la serie in costume esplora la doppia vita adulta del famoso principe dei ladri di Charles Dickens - Dodger - ora un chirurgo che non riesce a scrollarsi di dosso la sua predilezione per il crimine. Dalle rapine agli interventi chirurgici mortali, dalle feste scintillanti alle strade colorate, questa serie è una storia rock 'n' roll con una connessione australiana."

Il cast australiano della serie, che girerà in esterni nel Land Down Under, e che dovrebbe approdare su Disney+ alla fine del 2023, comprende anche Damon Herriman, Miranda Tapsell, Tim Minchin, Susie Porter, Kym Gyngell, Damien Garvey, Jessica De Gouw, Andrea Demetriades, Luke Carroll e Huw Higginson, oltre ai "talenti emergenti" Lucy-Rose Leonard, Nicholas Burton, Huw Higginson, Jude Hyland, Finn Treacy e Albert Latailakepa.

La serie, di cui Jeffrey Walker (Young Rock, The Commons, Modern Family) sarà il co-produttore esecutivo, è scritta da James McNamara, Andrew Knight, Vivienne Walshe e Dan Knight, con Miranda Tapsell.