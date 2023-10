The Artful Dodger: Thomas Brodie-Sangster nel primo trailer della serie Disney

Hulu ha diffuso in streaming il trailer di The Artful Dodger, serie australiana della Disney con Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell. Il debutto è previsto per mercoledì 29 novembre su Hulu negli Stati Uniti (e prossimamente su Disney+ in Italia).

Nata come un irriverente seguito di Oliver Twist di Charles Dickens che esplora la doppia vita adulta del famoso principe dei ladri, la serie è ambientata nell'Australia del 1850 dove Jack Dawkins, alias il giovane ladro The Artful Dodger (Brodie-Sangster), è ora cresciuto e ha trasferito le sue abilità di borseggiatore nell'agilità con le dita di un chirurgo.

The Artful Dodger: Thomas Brodie-Sangster protagonista della nuova serie Disney+

Il suo passato tornerà a perseguitarlo con l'arrivo di Fagin (Thewlis), attirandolo di nuovo nel mondo del crimine, mentre la figlia del governatore locale (Mitchell), che è determinata a diventare la prima donna chirurgo della colonia, sembra rappresentare una minaccia maggiore, almeno per il suo cuore.

La serie composta da otto episodi vede nel cast anche Damon Herriman, Miranda Tapsell e Tim Minchin. The Artful Dodger è stata creata da James McNamara, David Maher e David Taylor in coproduzione con la Curio Pictures di Sony Pictures Television e prodotta da Beach Road Pictures.