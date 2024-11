The Agency: Dominic West nel cast della serie con star Michael Fassbender

Dominic West farà parte del cast della nuova serie The Agency, prodotta da Paramount+ in collaborazione con Showtime.

Il progetto si basa su uno show francese intitolato Le Bureau des Legends e avrà come star l'attore Michael Fassbender.

Gli interpreti della serie The Agency

The Agency debutterà sugli schermi americani di Paramount+ il 29 novembre e può contare su un cast davvero stellare che affiancherà Michael Fassbender.

Tra gli interpreti ci sono infatti Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere. La produzione ha inoltre anticipato che Hugh Bonneville sarà una guest star. Tra le presenze ricorrenti nello show spazio poi ad Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor.

Al centro della trama c'è Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA a cui è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla London Station. Quando l'amore che ha lasciato indietro riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si scontrano con il suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Il ruolo affidato a West

Dominic West, come rivelato da Variety, sarà una guest star degli episodi con il ruolo del Direttore della CIA. L'attore, in precedenza, ha recitato nello show The Affair e, recentemente, nelle ultime due stagioni di The Crown con il ruolo del principe Carlo.

Tra i suoi progetti più conosciuti ci sono inoltre The Wire, la miniserie della BBC Les Miserables, e film come 300, Chicago, The Square e 28 giorni.

Jez e John-Henry Butterworth sono autori e produttori esecutivi del progetto. Joe Wright, oltre a essere produttore esecutivo, è regista dei primi due episodi.

Nel team dei produttori ci sono George Clooney e Grant Heslov tramite la loro Smokehouse Pictures, Fassbender e Alex Berge.