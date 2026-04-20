The 50, il reality (molto trash) di Prime Video dove vince il pubblico: trailer e data di uscita

Sta per arriva su Prime Video un reality ad altissimo livello trash, The 50, come i componenti del suo cast, tutti personaggi assai noti sui social e spesso già visti in altri reality: il trailer rilasciato oggi ha finalmente svelato quando comincerà

Si avvicina a grandi passi per Prime Video l'esordio di The 50, il nuovo reality Original italiano che punta a spingere al massimo la componente competitività dei concorrenti e l'interazione con il pubblico. Lo show debutterà a maggio e sarà rilasciato in 10 episodi distribuiti su più settimane.

Il format mette insieme 50 tra celebrity, influencer e volti noti della TV e dei social, tutti ad alto potenziale trash, pronti a sfidarsi in prove fisiche e mentali all'interno di un castello medievale.

La vera novità però è un'altra: per la prima volta in un reality in streaming, sarà uno spettatore da casa a vincere il montepremi finale, grazie alle votazioni del pubblico.

Tra dinamiche di gioco, eliminazioni strategiche e un cast estremamente eterogeneo, The 50 si presenta come uno dei titoli più curiosi in arrivo su Prime Video.

Quando debutta The 50 su Prime Video

Finito il GF Vip 8, il pubblico ritroverà Antonella Elia in The 50

The 50 sarà disponibile su Prime Video dal 22 maggio, con un rilascio articolato in più settimane. La stagione è composta da 10 episodi: i primi 4 saranno pubblicati il 22 maggio, seguiti da altri 3 episodi ogni settimana fino al 5 giugno.

Il reality è prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios e rappresenta il sesto adattamento internazionale del format originale creato da B Prod (Banijay Francia).

Cosa mostra il trailer di The 50

Il trailer ufficiale introduce un reality game costruito attorno a prove fisiche e mentali ambientate in un castello medievale e nella sua Arena.

Al centro del format c'è un elemento inedito: il pubblico da casa non è solo spettatore, ma parte attiva del gioco. Per la prima volta in uno show in streaming, uno spettatore potrà vincere il montepremi finale votando il proprio concorrente preferito.

Come mostrato nel trailer, la gara sarà senza esclusione di colpi, guidata da competizione, strategie di gioco ed eliminazioni decise sia dalle prove sia dalle scelte dei concorrenti.

Il popolatissimo cast di The 50, tra celebrity e influencer

Helena Prestes e Paola Caruso

Il reality riunisce 50 tra celebrity, influencer e volti noti dei social e della TV, quasi tutti già visti in altri reality, chi più chi meno famoso. Tra i nomi, spiccano certamente quelli di Antonella Elia e Paola Caruso, attualmente concorrenti del GF Vip, Valerio Scanu, Francesco Chiofalo, visto una settimana fa a Belve.

Shaila Gatta ed Helena Prestes torneranno forse a scontrarsi, dopo i dissapori nati nella casa del Grande Fratello, mentre tra le figure che richiamano più curiosità c'è sicuramente quella dell'attore porno Max Felicitas.

Volti TV e celebrity

Tra i protagonisti figurano Helena Prestes, Shaila Gatta, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Paola Caruso, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Antonella Elia, Matteo Diamante, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Alex Caniggia.

Influencer e creator digitali

In The 50 si rivedranno anche personaggi più noti sui social che in TV, come Mila Suarez, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell'Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Khady Gueye, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Max Felicitas e Giorgia Yin.

Come funziona The 50: regole e meccanismo del gioco

Paola Caruso e Giancarlo Danto

In The 50, i concorrenti si sfidano in una serie di prove all'interno di una struttura medievale, sotto la supervisione di una figura centrale chiamata "il Leone", che commenta e guida le dinamiche del gioco con tono ironico.

Le prove sono sia fisiche che mentali. I vincitori ottengono vantaggi strategici, mentre i perdenti possono essere messi a rischio eliminazione dagli altri concorrenti. Un elemento chiave è il sistema di eliminazione: non è solo il gioco a decidere chi resta, ma anche le strategie interne al gruppo e le decisioni del Leone.

Il montepremi finale non viene assegnato al vincitore del reality, ma a uno spettatore da casa, selezionato tra chi avrà votato correttamente il concorrente vincente attraverso un sistema interattivo basato su QR code. Il premio totale può arrivare fino a 50.000 euro in buoni acquisto. The 50 introduce un meccanismo raro per lo streaming: il pubblico non è solo osservatore, ma diventa parte del risultato finale.

Le votazioni resteranno aperte fino alla vigilia degli ultimi episodi, quando verrà decretato il vincitore dello show e successivamente estratto, tra i suoi fan, lo spettatore che riceverà il montepremi.