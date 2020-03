The 2000s: la serie prodotta da Tom Hanks stasera su Sky Arte

The 2000s, la serie prodotta da Tom Hanks, Gary Goetzman e Mark Herzog - in onda da stasera su Sky Arte in prima visione (canali 120 e 400 di Sky) - torna con otto nuovi episodi per ricordarci gli avvenimenti rimasti nella storia insieme ai fatti apparentemente meno rilevanti, ma che appartengono alla memoria collettiva: dalla politica alle serie tv, dall'uragano Katrina alle elezioni del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Superate le paure infondate per il millenium bug, il XXI secolo è iniziato pieno di speranza e attesa in tutto il pianeta; ma gli anni tra il 2000 e il 2009 sono stati attraversati dal terrorismo che ha sconvolto il mondo con l'attacco alle Torri Gemelle di NY, dalla profonda crisi della new economy e dalla guerra in Iraq in una escalation di paura e incertezza che non si viveva da tempo. Eppure quel decennio ha visto anche la tecnologia prendere sempre più spazio, rendere la vita quotidiana più facile, ridurre le distanze. È l'avvento dei social media, dell'Phone, degli mp3, una rivoluzione tecnologica inimmaginabile fino a pochi anni prima.

Ecco la lista degli episodi di The 2000s: