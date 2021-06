That Christmas: i libri di Richard Curtis diventano un film animato

I libri per ragazzi scritti dal regista Richard Curtis saranno alla base del film animato That Christmas, diretto da Simon Otto.

That Christmas sarà il film animato diretto da Simon Otto, già nel team di Dragon Trainer, tratto dai libri scritti dal regista Richard Curtis.

Il lungometraggio sarà prodotto da Locksmith Animation, lo studio che in autunno porterà sugli schermi Ron - Un amico fuori programma.

Richard Curtis è al lavoro sulla sceneggiatura di That Christmas in collaborazione con Peter Souter, e ne sarà produttore esecutivo in collaborazione con Colin Hopkins e Rebecca Cobb, che ha illustrato il libro.

Il filmmaker ha raccontato in The Empty Stocking, Snow Day e That Christmas delle storie che si svolgono a Natale. Il film diretto da Simon Otto ambienterà queste storie in una cittadina sulla costa britannica e unirà i racconti dei vari personaggi, dando vita a "un Love Actually per ragazzi".

Otto ha contribuito alla creazione dei personaggi al centro di Dragon Trainer e ha lavorato dal 1997 tra le fila della DreamWorks, dirigendo inoltre alcuni episodi delle serie Dragon - Race To The Edge e Trollhunters: Tales of Arcadia.