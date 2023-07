Christmas Actually: Richard Curtis annuncia lo spettacolo benefico

Il regista Richard Curtis ha annunciato che sta lavorando allo sviluppo di un nuovo show intitolato Christmas Actually, ideato per raccogliere fondi a favore di Comic Relief.

Richard Curtis ha annunciato che sta lavorando a uno spettacolo teatrale intitolato Christmas Actually.

Sul palco ci sarà spazio per musica dal vivo, poesia ed elementi comici, il tutto per raccogliere fondi a favore di Comic Relief.

Il progetto in fase di sviluppo

Nel 1985 Richard Curtis ha fondato l'organizzazione benefica e, ai microfondi di BBC, l'artista ha anticipato che gli spettatori possono attendersi qualcosa di "rumoroso, emozionante, piena di sorprese e battute, con delle vere scintille legate alle celebrità".

Il filmmaker ha aggiunto: "Mi ricordo che non ho sempre amato gli show di Natale a cui ho portato i miei figli, ma li ho sempre portati a uno degli spettacoli delle feste. Quindi ho pensato che sarebbe stato interessante realizzare uno show per Natale che fosse realmente divertente per tutta la famiglia".

Bill Nighy: "Io e Love Actually? Siamo un'istituzione natalizia. Come la Regina"

Curtis ha però aggiunto che il nuovo progetto non sarà un sequel di Love Actually - L'amore davvero. Il regista tornerà a immergersi nell'atmosfera natalizia anche in occasione del film animato That Christmas, in arrivo in streaming il prossimo anno.