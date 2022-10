Mila Kunis: "Ho mentito sulla mia età per ottenere la parte in That '70s Show"

Mila Kunis ha rivelato di aver mentito sulla sua età per recitare nella celebre sitcom That '70s Show; all'epoca, infatti, era ancora minorenne.

Una voce che circolava in rete ormai da anni è stata finalmente confermata dalla diretta interessata. In una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair, Mila Kunis ha confessato di aver mentito sulla sua età per ottenere una parte in That '70s Show), celebre sitcom andata in onda nel 1998.

"Gira voce che io potrei o non potrei aver mentito sulla mia età. Ebbene, voglio fare chiarezza. L'ho fatto, ho mentito sulla mia età" ha dichiarato l'attrice. "Quando firmai il contratto con la produzione inserì un asterisco con la dicitura 'studio teacher' e loro mi chiesero cosa significasse. In ogni caso tutti hanno poi saputo che avevo soltanto 14 anni, ma l'esperienza sul set è stata fantastica".

In That '70s Show Mila Kunis ha vestito i panni dell'adolescente Jackie Burkhart, ruolo che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e che riprenderà nella serie sequel That '90s Show, realizzata in esclusiva per Netflix, di cui non si conosce ancora la data di uscita.

That '90s Show è ambientato 15 anni dopo il finale della serie precedente. La storia si svolgerà quindi nel 1995 quando Leia (Callie Haverda), figlia di Eric e Donna, farà visita ai nonni durante l'estate, stringendo amicizia con una nuova generazione di ragazzi di Point Place.

Nel cast ci saranno anche Ashley Aufderheide nel ruolo di Gwen, Mace Coronel che sarà Jay, Maxwell Acee Donovan nei panni di Nate, Reyn Doi che sarà Ozzie e Sam Morelos nei panni di Nikki.