Tessa Thompson star di The Listener, film diretto da Steve Buscemi

Tessa Thompson sarà la protagonista di The Listener, il nuovo film diretto da Steve Buscemi.

Le riprese si sono concluse da pochi giorni dopo che l'attrice e la troupe sono stati impegnati sul set a Los Angeles nel mese di agosto e settembre.

La sceneggiatura di The Listener è stata firmata da Alessandro Camon (The Messenger) e racconta la storia di Beth (Tessa Thompson), una volontaria per un telefono amico che fa parte di un piccolo esercito che ogni notte, in ogni angolo degli Stati Uniti, usa il telefono e accetta chiamate da parte di persone che si sentono sole, in difficoltà, senza speranza e preoccupate. Nel corso dell'ultimo anno il numero di chiamate è aumentato esponenzialmente e Beth affronta il suo turno chiedendosi se durante la notte qualcuno perderà la vita o riuscirà a salvare una persona in difficoltà. La storia di Beth emerge progressivamente svelando il motivo per cui si mette a servizio degli altri.

Steve Buscemi è coinvolto come produttore in collaborazione con Wren Arthur tramite la sua Olive Productions e Tessa Thompson fa parte del team di produttori.

Tessa è recentemente stata protagonista di Passing, film diretto da Rebecca Hall, e ha recitato in Westworld. Prossimamente l'attrice tornerà nelle sale con Creed III e Thor: Love and Thunder.