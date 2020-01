Terry Jones, fondatore dei Monty Python è morto. La notizia è stata ufficializzata dall'agente dell'attore e autore britannico. Jones aveva 77 anni e nel 2015 gli fu diagnosticata una forma di Afasia primaria progressiva e decise di diventare il volto pubblico della malattia: per sensibilizzare e dare visibilità al suo specifico problema di salute scelse di apparire in pubblico e di concedere interviste.

Nato a Colwyn Bay, nel Galles, nel 1942, Terry Jones si trasferì in Inghilterra da piccolo e crebbe nel Surrey. Dopo aver studiato letteratura inglese a Oxford incontrò l'altro futuro Monty Python Michael Palin, con il quale partecipò ad un paio di spettacoli della compagnia teatrale universitaria di cui faceva parte.

Dopo l'università Jones scrisse e interpretò una serie di show televisivi insieme ad altre future star della commedia britannica (tra cui anche John Cleese)

Nel 1969 Terry Jones e Michael Palin si unirono a Cleese e a Graham Chapman, Eric Idle e a Terry Gilliam per dar vita ad uno show comico per la BBC che andò in onda per cinque anni con il titolo Monty Python's Flying Circus. Si rivelò uno dei programmi televisivi più influenti nella storia della BBC e per le future generazioni di comici, rivoluzionò i registri della comicità e lanciò una serie di tormentoni.

Durante l'esperienza con la BBC, Terry Jones fu l'autore di gran parte degli sketch del Monty Python's Flying Circus, e col tempo divenne sempre più interessato e motivato a dirigere. Un'opportunità che arrivò con il primo film del gruppo, Monty Python e il Sacro Graal, del 1975. Jones firmò la regia del film insieme a Terry Gilliam. "Se una cosa faceva ridere a tutti e sei, allora potevamo andare avanti con quella" - ricordò Jones a proposito del loro metodo di lavoro, quando si riunivano tutti per un reading della sceneggiatura e aspettavano il momento in cui tutti sarebbero scoppiati a ridere per una battuta o una situazione.

Un'occasione da Dio: Terry Jones circondato da un gruppo di attori

Nel 1979 Terry Jones fu l'unico regista di Brian di Nazareth (con Gilliam che si occupò dell'aspetto visivo del film). Cult di satira religiosa, Brian di Nazareth si rivelò un grande successo commerciale ma al tempo stesso sollevò forti (e prevedibili) polemiche per le tematiche affrontate. Ovviamente anche in queste circostanze Jones fu tra i protagonisti del film, nel ruolo della madre del protagonista.

Il gruppo tornò sugli schermi nel 1983 con Monty Python - Il senso della vita, nel quale Terry Jones interpreta uno dei personaggi più famosi, l'enorme Mr Creosote che esplode letteralmente in un ristorante alla fine di una cena disgustosa.

Dopo che con i Monty Python si decise di non girare più film, Terry Jones proseguì la sua carriera di regista firmando Personal Services, Erik il Vichingo e altri lavori, ma confermandosi anche autore eclettico, firmando libri e documentari sul Medioevo, di cui era un appassionato conoscitore.