Terrifier 4: l'interprete di Art il Clown promette un finale "folle" per la saga horror

I fan del genere horror stanno attendendo con curiosità nuove anticipazioni su Terrifier 4, il nuovo sequel dedicato alle sanguinose vicende con al centro Art il Clown.

Il protagonista David Howard Thornton, in una recente intervista, ha ora regalato qualche spoiler che renderà felici gli spettatori.

Le prime anticipazioni su Terrifier 4

Il franchise di Terrifier si concluderà proprio con il quarto capitolo che permetterà inoltre di scoprire le origini del killer. Damien Leone è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura e sarà inoltre impegnato alla regia del film.

Terrifier 3: Art the Clown all'attacco

David Howard Thornton, ai microfoni di Slasher Radio, ha ora dichiarato: "Sono davvero entusiasta, ma non ne so molto, perché questa volta Damien ha mantenuto davvero il riserbo su quello che sta accadendo nello script".

L'attore ha tuttavia aggiunto: "Lui dice semplicemente: 'Oh sì, amerai la storia delle sue origini, Dave. Amerai quello che faremo'. E ha inoltre aggiunto: 'Il finale è completamente folle. Ti divertirai molto con quello'. A parte quello, non so altro, ma quelle parole mi entusiasmano".

Il successo della storia di Art il Clown

Il creatore dei film con al centro Art ha già annunciato che il quarto capitolo, che farà anche un tuffo nel passato, sarà quello conclusivo dopo che il temibile clown è apparso in alcuni cortometraggi e sul grande schermo prima di essere protagonista assoluto di Terrifier. Il film, arrivato nelle sale nel 2016, raccontava la storia di due amici che si ritrovavano alle prese con gli attacchi brutali del villain. Nonostante un budget molto limitato, di circa 55mila dollari, il primo lungometraggio è arrivato a incassare oltre 420mila dollari.

Terrifier 2, distribuito nel 2022, ha invece superato quota 15.8 milioni di dollari. Nel 2024 è stato poi il turno di Terrifier 3, che ha incassato 90 milioni di dollari.

Gli amanti del cinema horror dovranno tuttavia rimanere in attesa: attualmente non è ancora stato svelato quando dovrebbe arrivare il quarto film. Leone ha più volte rassicurato i fan dichiarando che si sta impegnando molto per riportare Art il Clown sugli schermi nel modo più memorabile possibile e non resta quindi che aspettare un'epica conclusione per le sanguinose avventure del già iconico villain.