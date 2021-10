Terrence Malick ha diretto uno spot per Ford narrato da Don Cheadle (VIDEO)

Terrence Malick ha realizzato un nuovo spot televisivo per la causa automobilistica Ford e il video può inoltre contare sulla voce narrante di Don Cheadle.

Il filmato mostra un gruppo di persone impegnate a compiere delle misurazioni nella natura, mentre si ricorda l'importanza del costruire e del cercare di costruire un futuro più rispettoso nei confronti dell'ecosistema.

A firmare la fotografia del video promozionale della Ford firmato da regista Terrence Malick è Alexis Zabé (The Florida Project). Lo stile del maestro del cinema è però inconfondibile e la voce di Don Cheadle contribuisce a creare un'atmosfera cinematografica e molto di impatto a livello visivo.

Il filmmaker è attualmente al lavoro sul montaggio di The Way of the Wind, progetto in precedenza intitolato The Last Planet.

A occuparsi delle musiche originali del progetto sarà Eleni Karaindrou.

Nel cast ci sono Géza Röhrig (Son of Saul) nel ruolo di Gesù, Matthias Schoenarts nella parte di San Pietro, Mark Rylance che ha interpretato Satana. Tra gli interpreti anche Joseph Fiennes, Douglas Booth, Alfonso Postiglione, e Lorenzo Gioiell.