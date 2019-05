Terrence Malick: sua moglie si perde a Roma, ritrovata dopo un'ora

Terrence Malick ha vissuto nella giornata di oggi dei momenti all'insegna di ansia e preoccupazione: sua moglie si è infatti persa a Roma ed è stata ritrovata dopo circa un'ora.

Il regista statunitense si trova nella capitale per una breve vacanza e la donna, che ha 77 anni ed è non vedente, si era allontanata nella zona del Pinciano insieme al suo cane.

La consorte di Terrence Malick voleva fare una passeggiata con il suo cucciolo di labrador, ma la sua assenza è stata più lunga del previsto, mettendo in allarme il marito.

Il regista ha iniziato a cercarla nelle strade della città e, non trovandola, ha chiesto aiuto. La Polizia di Stato della Sezione Sicurezza dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha quindi diramato la descrizione e le foto della donna, riuscendola a rintracciare, per fortuna illesa, vicino a via Vittorio Veneto, in via Campania. La moglie di Malick è quindi stata accompagna in albergo.

Terrence Malick ha recentemente presentato al Festival di Cannes il suo nuovo film A Hidden Life, ottenendo una buona accoglienza da parte della critica nonostante la sua opera non sia riuscita a conquistare le preferenze della giuria, rimanendo quindi esclusa dall'assegnazione dei premi ufficiali annunciati nella serata di sabato.

