Terra Amara, anticipazioni trama 23 luglio: Zuleyha e Yilmaz fermati prima della fuga: Chi li ha traditi?

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda domenica 23 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, domenica 23 luglio 2023 alle 14:25 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama dei nuovi episodi. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 21 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 luglio

Fusun riferisce a Sermin e Behice che Fikret ha una cicatrice provocata da una grave ustione. Il racconto di Fusun genera in Sermin dei sospetti. Saniye crede che il marito le stia nascondendo qualcosa sull'omicidio di Hatip. Demir rilegge la lettera con la quale il padre si era raccomandato di prendersi cura di Sevda.

Terra Amara, anticipazioni del 23 luglio: Demir blocca Zuleyha prima della fuga

Yilmaz e Zuleyha stanno per coronare il sogno di fuggire in Germania portando con se i rispettivi figli. Ma Demir ferma Zuleyha sulla strada che la sta conducendo all'appuntamento con Yilmaz.

Nella puntata di domani Yilmaz minaccia di uccidere Hunkar

Yilmaz, convinto che Hunkar abbia tradito l'impegno di sostenere la fuga, porta in un capanno la donna e le punta una pistola contro, deciso a ucciderla: Nel frattempo, Fekeli, avvertito da Gulten, si mette alla ricerca dei due.

La mancata fuga genera il caos tra i protagonisti della soap turca

Il fallito tentativo di fuga mette in apprensione Mujgan che, rimproverata da Fekeli, finisce col litigare con Behice, a sua volta duramente ripresa dallo stesso Fekeli. Demir ha un diverbio con Sevda, che difende Zuleyha dalla sua furia.

Nel prossimo episodio di Terra Amara la vita di Fekeli è in pericolo

Intanto, Fikret, a cui Yilmaz immaginava di lasciare l'azienda cotoniera, dimostra di essersi perfettamente calato nel ruolo di imprenditore. Gli uomini di Ankara progettano l'assassinio di Fekeli.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Zuleyha e Yilmaz si domandano se possono fidarsi di Hunkar