Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 9 al 14 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Terra Amara delle puntate in onda nella settimana che va dal 9 al 14 gennaio 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 9 gennaio

Yilmaz riesce ad alzarsi dal letto dopo l'incidente, e si chiede come mai Zuleyha sia andata da lui il giorno della sua festa di fidanzamento. Fekeli gli dice che probabilmente era andata a chiedere di essere protetta da suo marito. Huseyin va in gendarmeria per costituirsi e Fekeli e Hunkar vengono convocati dal comandante.

Martedì 10 gennaio

Huseyin è il responsabile della sparatoria e dichiara di averlo fatto per vendetta contro Fekeli, che lo ha licenziato dopo averlo visto rubare del cotone dal magazzino. Zuleyha, dopo che Demir fa portare via tutte le cose di Adnan, decide di scrivere una lettera a Yilmaz dove gli dice la verità sul figlio che hanno avuto insieme. Gli chiede di prendersene cura e poi, usando una lametta, cerca di togliersi la vita.

Mercoledì 11 Gennaio

Hunkar decide di chiamare il Dr. Tunca per salvare la vita a Zuleyha che ha tentato il suicidio. Il medico le consiglia di ricoverare Zuleyha in un istituto psichiatrico. Hunkar è spaventata.

Giovedì 12 gennaio

Fekeli decide di accompagnare Yilmaz da Mujgan e viste le precarie condizioni di salute di dell'uomo, tenta di farlo ragionare: la sua mente potrà anche pensare a Mujgan, ma il suo cuore appartiene ancora a Zuleyha. Yilmaz nega, ma le parole di Fekeli lo turbano. Intanto Demir viene arrestato per il presunto omicidio di Yilmaz e Cengaver decide di andare a trovarlo, ma Demir non la prende bene.

Venerdì 13 gennaio

Gaffur va a trovare Demir in prigione per sapere cosa fare. Hunkar, all'insaputa del figlio, fa ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo, Yilmaz va da Figen per scoprire dove sia andata Mujgan. L'amica non vuole dirglielo, ma Yilmaz capisce che Mujgan è a Istanbul, in partenza per l'America, decide così di raggiungerla subito, con la speranza di farle cambiare idea.

Sabato 14 gennaio (ore 14.30)

Mujgan e la madre stanno concludendo i preparativi per l'imminente partenza e l'arrivo di Yilmaz sconvolge i loro piani, provocando una rottura tra madre e figlia. Alla tenuta sono rimasti solo Gaffur e Saniye. Preoccupata che qualcuno possa entrare nella villa e rubare qualcosa, Saniye manda Gaffur a controllare che sia tutto a posto, ma non sa che cosa la aspetta. Fekeli, Yilmaz e Mujgan fanno ritorno a Cukurova. Fekeli si reca in caserma per rilasciare una deposizione a favore di Demir. Nel frattempo, Hunkar fa ritorno alla villa e scopre cosa è successo al figlio solo quando Fekeli la rassicura che non sono stati loro a sporgere denuncia. Yilmaz e Mujgan trascorrono insieme la giornata e discutono della loro relazione e del loro futuro. Zuleyha, rinchiusa nell'ospedale psichiatrico, è sempre più disperata. Demir viene rilasciato e tornato alla villa scopre cosa è successo a Zuleyha. Demir è molto scosso dalla notizia ed è deciso a riportare Zuleyha a casa. Hunkar si rifiuta di dirgli in quale ospedale ha portato la ragazza. Seher rivela a Demir dove si trova Zuleyha e Demir guida l¿intera notte per raggiungere la moglie e salvarla. È un momento di tensione a casa Yaman. Demir è di ritorno e porta con sé Zuleyha, la quale ha sofferto un trattamento traumatico ed è stata separata dal figlio Adnan. Hunkar non approva l'azione del figlio, ma Demir prova un amore immenso per Zuleyha e non poteva sopportare l'idea di vederla soffrire in quel modo. Dall'altra parte, la famiglia di Fekeli sembra finalmente vivere i propri giorni con gioia.