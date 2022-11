Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Terra Amara torna il 28 novembre, ecco le anticipazione delle trame delle puntate in onda dal 28 novembre al 3 dicembre 2022. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al sabato. Terra Amara, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Lunedì 28 novembre

Zuleyha, che si trova al circolo con Nihal, viene messa di fronte all'evidenza che Yilmaz e Mujgan hanno una relazione. Gulten, venuta a sapere di Mujgan e Yilmaz, va a trovare quest'ultimo di nascosto, ma rimane delusa quando Yilmaz le dice che la considera come una sorella. Sermin, imbarazzata dalle voci che girano riguardo al suo matrimonio, chiede a Sabahattin di tornare a casa, senza risultato.

Martedì 29 novembre

Sait viene a sapere da Musa, che il signor Demir gli ha commissionato un lavoro: deve andare nell'aranceto di Yilmaz e segare tutte le piante. Appena viene a conoscenza del piano, Sait va a cercare Yilmaz, che si reca nei campi insieme a Sait per mettere in fuga i malviventi assoldati da Demir. Demir scopre così che Sait sta facendo il doppio gioco.

Mercoledì 30 novembre

Sermin cerca una soluzione per pagare i suoi debiti, ma la proposta di Demir di comprare la sua casa non la soddisfa, per cui vi rinuncia. Yilmaz, parlando con Sabahattin, viene a conoscenza della difficoltà economica di Sermin e fa una controproposta: vuole acquistare la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir. Intanto Gaffur, su richiesta della signora Hunkar, cerca senza risultati Ali Riza Citci.

Giovedì 1 dicembre

Fekeli piange sulla tomba della moglie e dei figli insieme a Yilmaz. Yilmaz "brucia" Demir acquistando la casa di Sermin; il che introduce lui e Fekeli nel cuore della "fortezza" degli Yaman. Un altro colpo Yilmaz lo assesta inaugurando insieme al signor Alaattin la filanda più grande di Turchia. Alla cena inaugurale, lampi di gelosia reciproca fra Yilmaz, fidanzato e promesso sposo di Mujgan e Zuleyha.

Venerdì 2 dicembre

Per gelosia, e punzecchiata da Gulten, cui rimprovera di non aver consegnato a Yilmaz le sue lettere, Zuleyha si rivolge a Hunkar e fa cacciare la ex-confidente dalla villa. Sait viene trovato ucciso. E, mentre Fekeli si precipita in casa di Demir, affrontandolo drammaticamente, lo stesso Demir viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio.

Sabato 3 dicembre (doppio episodio)

Demir è in carcere, ma Hunkar non si da' per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente. Questa ricerca la conduce a un'altra verità che il tempo aveva nascosto. Il chiacchiericcio riguardo all'arresto di Demir si diffonde in fretta, ma la famiglia cerca di metterlo a tacere. L'esperienza del rivale in amore riporta alla mente di Yilmaz il ricordo del suo arresto, insieme a tante considerazioni che condivide con Fekeli. Nell'assenza di Demir, Gaffur intravede un'opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota, per correre a parlare con l'unica persona fidata, il dottor Sabahattin. La sua improvvisa scomparsa da' luogo a uno spiacevole equivoco e la porta ad assistere a un quadretto familiare che le spezza il cuore.