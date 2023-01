Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 2 al 7 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Terra Amara delle puntate in onda nella settimana che va dal 2 al 7 gennaio 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 2 gennaio

Zuleyha e Mujgan hanno avuto un brutto incidente automobilistico. Demir e Yilmaz, preoccupati per la salute delle loro compagne, accorrono all'ospedale per vegliarle. Purtroppo l'ospedale è stracolmo e le due donne sono costrette a condividere la stessa stanza. Zuleyha soffre terribilmente nel vedere Yilmaz e Mujgan insieme e prega Demir di trovare una stanza singola. Demir arriva addirittura a offrire del denaro a un paziente che sta per essere dimesso affinchè liberi prima il suo letto, ma la sofferenza di Zuleyha è troppa e la donna decide di tornare a casa contro il parere medico. Nel frattempo anche Mujgan torna a lavorare in ospedale e Yilmaz decide di portare l'auto in officina per farla controllare. I sospetti di Fekeli sono fondati: l'auto è stata manomessa. Cengaver, sommerso dai debiti, chiede a Demir di restituirgli il denaro investito nel caseificio ora che la società è sciolta, ma Demir si rifiuta; Nihal propone quindi di vendere l'oro della sua dote. Fekeli comunica alle sue guardie che qualcuno ha manomesso i freni dell'auto di Yilmaz. Zuleyha assicura Mujgan di non provare più nulla per Yilmaz e le augura di essere felici insieme, Zuleyha dice a Demir di aver capito di amarlo, ma Demir è convinto che sia solo riconoscenza per esser stato al suo capezzale dopo l'incidente.

Martedì 3 gennaio

I piani di Yilmaz per l'esportazione di arance in Europa lo rendono sempre più benvoluto dagli uomini d'affari di Cukurova. Gaffur viene redarguito da Hunkar per aver tentato di disporre del terreno di Gulten a suo piacimento. Demir diventa presidente della squadra di calcio di Cukurova. La squadra di calcio di Demir vince la finale e si aggiudica la coppa. Tutta Cukurova ne è entusiasta e Demir sfila in un corteo, acclamato da tutti, sotto lo sguardo di disapprovazione di Yilmaz. Alla villa, Seher raggira Nimet e fa in modo che questa venga licenziata. Arriva in città Sevil, la madre di Mujgan, che è preoccupata per le intenzioni della figlia di sposare un uomo che è stato in prigione per omicidio. Proseguono le indagini su chi abbia manomesso i freni dell'auto di Yilmaz. Fekeli è convinto che sia opera di Demir e, vedendo Fehmi con un'auto nuova, pensa sia stato lui a eseguire il colpo per Demir. Alla tenuta, per festeggiare la vittoria, Zuleyha organizza una cena vestendo Adnan dei colori della squadra di Cukurova, poi ammette a Hunkar di aver capito la profondità dei sentimenti di suo marito.

Mercoledì 4 gennaio

Zuleyha esterna il suo amore a Demir. Ma e' un amore piu' vicino alla riconoscenza. Sul filo, anche l'amore di Mujgan e Yilmaz, in apparenza approvato da Sevil.

Giovedì 5 gennaio

Yilmaz vuole chiedere ufficialmente la mano di Mujgan. Così lui e Fekeli vanno a casa della dottoressa per conoscere la madre Sevil. Quest'ultima spaventata dalla sparatoria cui ha assistito non vuole che la figlia sposi un criminale. Mujgan, però, dichiara tutto il suo amore per Yilmaz ed è decisa a sposarlo. La madre di Mujgan lascia in fretta la casa della figlia, contrariata dal suo rapporto con Yilmaz. Nonostante questo, Yilmaz chiede a Mujgan di sposarlo e organizzano una festa di fidanzamento. Zuleyha scopre che è stato Demir a far manomettere i freni dell'auto di Yilmaz e decide di scappare di casa con suo figlio Adnan. Con l'intento di raccontargli tutta la verità, va a casa di Yilmaz, il quale ha appena finito la cerimonia di fidanzamento. Mentre Zuleyha cerca di riprendersi dalla notizia, arriva Demir che con l'uso delle armi cerca di riprendersi sua moglie e suo figlio. Per paura che Demir possa uccidere Yilmaz, Zuleyha si consegna a Demir. Ma mentre Yilmaz cerca di convincerla a non andare da lui, Demir gli spara alla schiena lasciandolo a terra.

Sabato 7 gennaio (ore 14.30)

Per porre fine all'assedio di Demir alla casa di Yilmaz e Fekeli, Zuleyha esce fuori, ma Demir, accecato dalla rabbia spara alla schiena a Yilmaz. Mujgan, Figen e Sabahattin, uniscono le forze per salvarlo. Durante la convalescenza, Yilmaz sogna e chiama Zuleyha in presenza di Mujgan, che entra in crisi e confessa a Fekeli di voler lasciare Yilmaz, ma di non esserne in grado. Le conseguenze della fuga di Zuleyha si rivelano amare: Demir le porta via Adnan, in accordo con Hunkar. Credendo che Yilmaz sia morto a causa sua e avendo perso suo figlio, Zuleyha si abbandona al dolore. Anche Gaffur è convinto che Yilmaz sia morto e che Demir finirà in carcere per il suo omicidio ma, superato lo shock, spera solo di poter migliorare il suo status. Gulten, convinta dal fratello della morte di Yilmaz, si dispera fino a quando Hunkar, li convoca tutti e racconta la verità. Yilmaz, dopo la sparatoria, è ferito e sta ricevendo le cure da Sabahattin. Hunkar confessa a Fekeli di sentirsi in colpa per non aver impedito il matrimonio tra Demir e Zuleyha e teme che lo scontro tra suo figlio e Yilmaz possa diventare sempre più pericoloso. Fekeli però non può rassicurarla sul fatto che Yilmaz non cercherà vendetta in futuro. Figen è a Cukurova per portare via Mujgan, data la situazione di pericolo. La donna, però, decide di rimanere fino a quando Yilmaz non si riprenderà. Zuleyha soffre la lontananza dal piccolo Adnan, ma Gulten scopre dove tengono il bambino e la aiuta a scappare dalla villa. Arrivate sul luogo incontrano Demir, che fugge di nuovo con il piccolo. In seguito Gulten è costretta a licenziarsi per aver fatto scappare Zuleyha, non comprendendo le ingiustizie che l'amica è costretta a subire.