Terni verso il TIC Festival 2026: presentato il programma della quarta edizione

Torna per la sua quarta edizione il TIC Festival 2026, che dal 9 al 12 aprile trasformerà Terni e l'Umbria nel cuore del dibattito su influencer marketing e comunicazione digitale.

L'evento, presentato ufficialmente a Roma presso Esperienza Europa, si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo dei creator e dei nuovi linguaggi digitali.

Tema centrale di questa edizione sarà #ASCOLTA, un invito a riscoprire il valore dell'ascolto in un contesto dominato da comunicazione veloce e spesso superficiale. Il festival punta così a costruire connessioni più autentiche tra creator, pubblico e istituzioni, riportando al centro il dialogo e la relazione umana.

Carolina Kostner alle Olimpiadi

Ospiti e creator: da Carolina Kostner alla GenZ digitale

Saranno circa 250 gli ospiti coinvolti in oltre 140 incontri, con un parterre che spazia tra sport, spettacolo, divulgazione e social media. Tra i nomi più attesi figurano Carolina Kostner, il comico Max Angioni e creator molto seguiti come Tudor Laurini in arte Klaus.

Ampio spazio sarà dedicato alla divulgazione con esperti come la linguista Vera Gheno e la sociologa Silvia Semenzin, oltre a professionisti della sanità e della comunicazione scientifica. Non mancheranno protagonisti dello sport italiano, tra cui Pietro Sighel, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto, insieme a volti noti del giornalismo sportivo come Gianluca Di Marzio.

TIC Festival 2026, la locandina ufficiale della manifestazione

Eventi, inclusività e iniziative sociali

Il programma del festival sarà ricco di incontri, panel e attività culturali, con dirette e interviste curate da RaiNews e Rai Radio 2 da Piazza della Repubblica, cuore della manifestazione.

Grande attenzione sarà dedicata all'inclusività, grazie alla collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, che garantirà interpretariato LIS in 15 eventi. Spazio anche ai giovani, con oltre 20 appuntamenti dedicati alle scuole, e a temi sociali rilevanti come la prevenzione della violenza giovanile e il supporto ai minori in aree di conflitto, in collaborazione con Save the Children.

Non mancheranno infine iniziative dedicate alla salute, tra cui screening gratuiti per HIV, sifilide ed epatite C realizzati insieme all'Istituto Spallanzani.

Partner e sponsor del TIC Festival 2026

L'edizione 2026 può contare sul supporto di numerosi partner istituzionali e aziendali, tra cui Regione Umbria, Camera di Commercio dell'Umbria e Confindustria Umbria. Tra i principali sponsor figurano Enel, Unipol e Forst, mentre tra i media partner spiccano realtà come Netaddiction e La Nuova Ecologia.

Con un programma sempre più ricco e una rete di collaborazioni in crescita, il TIC Festival si conferma così un punto di riferimento per il futuro della comunicazione digitale in Italia e in Europa.