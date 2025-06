Ternana-Pescara di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streaming

Tutto pronto allo stadio Libero Liberati di Terni per l'attesissimo primo atto della finale playoff di Serie C. Questa sera, lunedì 2 giugno, alle ore 21:15, Ternana e Pescara scendono in campo per la gara d'andata di un doppio confronto che vale un'intera stagione: una sfida cruciale, da 180 minuti (più eventuali supplementari e rigori), che decreterà quale delle due storiche piazze italiane conquisterà l'accesso alla prossima Serie B.

Il cammino delle finaliste

La Ternana, guidata da Fabio Liverani, è approdata direttamente ai quarti grazie al secondo posto in campionato. Ha poi superato Giana Erminio e Vicenza con autorità, dimostrando solidità difensiva (solo 23 gol subiti in regular season) e freddezza sotto porta.

Il Pescara di Silvio Baldini ha invece intrapreso un percorso più tortuoso: iniziato dai sedicesimi, ha eliminato Pianese, Catania, Vis Pesaro e infine Audace Cerignola, dopo aver dominato l'andata, con un pareggio davanti a oltre 18mila tifosi all'Adriatico.

Fabio Liverani allenatore Ternana

I precedenti e il contesto

Le due squadre si sono già affrontate nella regular season del Girone B: il Pescara ha vinto all'andata per 2-1 al Liberati e pareggiato 0-0 in casa. Ma oggi si riparte da zero: non ci sono vantaggi per chi ha chiuso meglio in classifica, e tutto si deciderà in questo doppio confronto, con il ritorno fissato per sabato 7 giugno allo stadio Adriatico.

Dove vedere Ternana-Pescara in TV e streaming

La gara di andata dello scontro che assegna l'ultimo posto disponibile per la serie B, sono già state promosse Padova, Virtus Entella e Avellino, andrà in onda in Diretta TV in chiaro su: Rai 2. La telecronaca è stata affidata a Giuseppe Galati, al suo fianco per il commento tecnico c'è e Roberto Rambaudi, presentazione a bordo campo di Massimo Proietto Il match sarà trasmessoe in altre nazioni grazie a Rai Italia. Ternana-Pescara sarà disponibile anche per gli abbonati a Sky e in streaming su RaiPlay, Sky-Go, e Now.

Le probabili formazioni

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Liverani. In panchina: Vitali, Passador, Fazzi, Maestrelli, Valenti, Bellavigna, Corradini, Damiani, Montenegro, Romeo, Ciammaglichella, Millico, Ferrante, Donnarumma.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. Allenatore: Baldini. In panchina: Saio, Profeta, Pellacani, Staver, Crialese, Kraja, De Marco, Lonardi, Valzania, Cangiano, Tonin, Alberti, Arena.