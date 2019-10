Terminator: lo speciale di Wonderland stasera su Rai4!

In occasione dell'uscita in sala di Terminator: Destino oscuro, Wonderland dedica una puntata speciale a una delle saghe sci-fi più celebri di Hollywood.

Terminator sta per tornare al cinema e Wonderland dedica una puntata speciale alla saga, stasera su Rai4. In occasione dell'uscita in sala di Terminator: Destino oscuro, nel programma si parla di una delle saghe sci-fi più celebri di Hollywood.

Appuntamento speciale in prima serata, il primo, indimenticabile Terminator (1984); a seguire, speciale Wonderland, con le testimonianze di James Cameron, dello sceneggiatore William Wisher Jr., di Tim Miller, regista di Destino oscuro, e delle star Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Con Terminator: Destino Oscuro, Cameron riprende il controllo produttivo e creativo della saga, riallacciando la trama del nuovo film ai primi due capitoli, da lui stesso diretti tra il 1984 e il 1991. Wonderland torna, dunque, alle origini del mito, alla creazione di quella che rimane, ad oggi, la più iconica rappresentazione cinematografica dell'evoluzione post-umana. I protagonisti di ieri e di oggi racconteranno quindi il ritorno dei loro storici personaggi in Destino oscuro, sullo sfondo di un prossimo futuro distopico sempre più vicino al nostro presente.

L'avventura di Terminator continua su Rai4, in prima serata, venerdì 1° novembre, con Terminator Salvation, sequel/spin-off ambientato nel futuro dominato dalle macchine. Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi e Gabriella Squillace.