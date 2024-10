Teri Garr: la star di Tootsie e Frankenstein Junior è morta a 79 anni

Teri Garr, nominata ai premi Oscar grazie alla sua performance in Tootsie e star di Frankenstein Junior accanto a Gene Wilder, è morta all'età di 79 anni nella giornata di martedì 29 ottobre 2024.

La sua portavoce Heidi Schaeffer ha dichiarato a The Associated Press che l'attrice soffriva di sclerosi multipla e aveva numerosi problemi di salute.

I successi di Teri Garr

La carriera di Teri Garr era iniziata negli anni '60 con alcuni film di Elvis Presley, tra cui Viva Las Vegas e Roustabout.

Negli anni successivi ha recitato in serie come Star Trek, That Girl, Mayberry R.F.D., It Takes a Thief, Room 222, MASH, The Odd Couple e The Bob Newhart Show.

Nel 1974 l'attrice ha ottenuto un ruolo in La conversazione con star Gene Hackman e diretto da Francis Ford Coppola, film seguito dal successo di Frankenstein Junior con l'iconica parte di Inga.

A metà degli anni '70 Garr è stata una guest star di serie come McCloud e Maude, recitando anche in film come Incontri ravvicinati del terzo tipo diretto da Steven Spielberg interpretando Ronnie Neary.

Tra i film in cui è apparsa negli anni '80 ci sono The Black Stallion, One from the Heart, Honky Tonk Freeway, e Tootsie accanto a Dustin Hoffman.

Teri è apparsa anche in Late Night with David Letterman e nel 2010 ha avuto il ruolo della madre di Phoebe (Lisa Kudrow) nella serie Friends, oltre ad essere una guest star in show come ER, Frasier, Sabrina the Teenage Witch.

Garr ha dato inoltre voce a numerosi personaggi di show come King of the Hill, The Legend of Prince Valiant, Dr. Katz, Professional Therapist, Scooby-Doo! e Batman Beyond.