Friends, Lisa Kudrow ricorda Teri Garr: "Era un genio della comicità"

Lisa Kudrow ha dedicato un messaggio in ricordo di Teri Garr. L'attrice candidata all'Oscar è scomparsa martedì nella sua abitazione di Los Angeles per complicazioni legate alla sclerosi multipla, all'età di 79 anni.

In seguito alla triste notizia, Kudrow ha rilasciato alla stampa una dichiarazione in cui ha ricordato la collega, che interpretò la madre del suo personaggio nella sit-com Friends negli anni '90, definendola un autentico genio della comicità.

La mamma di Phoebe

"Teri Garr era un genio della recitazione comica, un'enorme fonte di ispirazione per me, e so di non essere la sola a pensarla così" ha dichiarato l'attrice. Teri Garr ha interpretato Phoebe Abbott, la madre di Phoebe Buffay in tre episodi della serie tv a partire dal finale della terza stagione nel 1997.

Primo piano di Teri Garr in Kabluey

Nella serie tv comparve soltanto in quegli episodi e non tornò nel finale dello show né tantomeno nella scena del matrimonio di Phoebe con Mike (Paul Rudd). Cresciuta a North Hollywood, Teri Garr iniziò a recitare da adolescente e debuttò sul piccolo schermo in un episodio di Star Trek.

La carriera di Teri Garr

Dopo gli esordi apparve in film molto conosciuti come il cult comico di Mel Brooks Frankenstein Junior, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e Fuori orario di Martin Scorsese. Recitò anche in commedie come Mister Mamma, Scemo e più scemo e Ghost World e fu candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Tootsie nel 1982.

Diverse star di Hollywood l'hanno ricordata in queste ore sui social. Michael Keaton, che recitò con lei in Mister Mamma ha scritto:"È un giorno che temevo sarebbe arrivato. Dimenticate quanto fosse brava come attrice e comica. Era una donna meravigliosa. Non solo fantastica per lavorarci insieme ma anche per starle accanto".

La star di Only Murders in the Building Steve Martin ha confessato di averla 'amata tantissimo' e David Letterman ha ricordato la grande alchimia con l'attrice:"Era un'attrice e comica di prim'ordine e una persona adorabile. Una vera amica dello show. Sono stato fortunato a conoscerla".