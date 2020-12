Teresa Iaccarino: è morta la giornalista, volto storico di Telecapri

Teresa Iaccarino è morta oggi 29 dicembre 2020, aveva 61 anni: è stata il volto storico dell'emittente Telecapri dove ha ricoperto il ruolo di conduttrice del telegiornale e presentatrice di programmi per bambini.

Teresa Iaccarino è morta in seguito a un arresto cardiaco nella sua casa di Anacapri. La giornalista era conosciutissima in Campania per aver legato il suo volto alle emittenti Telecapri e Retecapri. All'interno dell'mittente dell'isola la Iaccarino ha ricoperto tutti i ruoli, da 'signorina buonasera' a conduttrice del telegiornale. Il suo volto è legato anche alla storica trasmissione Uffi dedicata ai piccoli spettatori: all'interno del contenitore venivano presentati cartoni animati giapponesi e la Iaccarino era affiancata da un pupazzo che dava il nome al programma.

La notizia della morte della giornalista è stata diffusa dalla famiglia e commentata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris che in una nota ha scritto: " L'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Teresa Iaccarino, volto storico dell'emittenza privata in Campania ed è vicina ai familiari, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato la grande professionalità nei tanti anni della sua carriera". Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati anche dal presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. I funerali di Teresa Iaccarino si terranno il 30 dicembre alle 11.00 nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.