Terence Hill lascia Don Matteo e il motivo ha a che fare con la moglie

Terence Hill, dopo 21 anni nei panni del protagonista, ha deciso di lasciare Don Matteo e il motivo è legato alla moglie, come ha spiegato il figlio Jess in un'intervista al settimanale Di Più.

Mentre a Spoleto sono in corso le riprese della stagione 13 di Don Matteo, è arrivata la conferma del rumor che circolava da settimane: Terence Hill dirà addio alla tonaca che, sul piccolo schermo, ha vestito per 21 anni. È stato Jess Hill, suo figlio, a motivare la scelta: "Mio padre sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma [...] Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore. Sono stati in casa, sempre insieme. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo". Nella stagione 4 di Un passo dal cielo, infatti, era stato Daniele Liotti a prende il suo posto.

La volontà di trascorrere più tempo con la moglie, Lori Zwicklbauer, non è la sola ragione che ha portato Terence Hill a quella che sarà di sicuro stata una sofferta decisione: "Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative" ha aggiunto il figlio Jess.

La domanda sorge a questo punto spontanea: sarà Raoul Bova a prendere il suo posto? Nonostante alla fine del mese scorso la notizia sia rimbalzata da una parte all'altra della rete, al momento non c'è nessuna conferma ufficiale.

Lo stesso Bova in merito è stato piuttosto sibillino, parlando di un Don Matteo 13 come "omaggio" a Terence Hill, ma non chiudendo neppure le porte a un suo coinvolgimento con un ruolo da 'nuovo' protagonista. In una recente intervista con Vanity Fair, l'attore ha dichiarato: "Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo e trovando il modo per omaggiare Terence Hill, questa è l'idea. Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi".