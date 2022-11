Temptation Island torna nell'estate del 2023, slitta ancora La Talpa

Temptation Island dopo un anno di pausa torna nell'estate del 2023: La Talpa slitta ancora, si farà in autunno

Torna Temptation Island, il reality dopo un anno di pausa riprenderà il suo posto nei palinsesti Mediaset, come ha annunciato oggi Pier Silvio Berlusconi. L''amministratore delegato dell'azienda di Cologno Monzese, ha confermato che La talpa slitta ancora e che L'Isola dei famosi prenderà, come di consueto, il posto del Grande Fratello Vip 7.

Dopo il negativo riscontro, in termini di ascolti, del programma Ultima Fermata, il progetto della Fascino che lo scorso anno aveva sostituito Temptation Island, il reality della tentazione si riprende il suo posto nel palinsesto estivo Mediaset.

L'annuncio, per nulla scontato, è stato dato da Pier Silvio Berlusconi. Lo scorso mese, la cancellazione degli account social del programma, era stato colto come un ulteriore segnale negativo dai numerosi fan del format. L'amministratore delegato Mediaset ha confermato che, dopo il Grande Fratello Vip 7, ritornerà l'Isola dei Famosi e, subito dopo, comincerà la nuova stagione di Temptation Island. Non è chiaro se Ilary Blasi e Filippo Bisciglia ritorneranno al timone dei rispettivi programmi.

La Talpa dovrebbe tornare ad ottobre, il reality manca dal 2008, Mediaset ne ha acquistato i diritti, Berlusconi aveva chiesto a Maria De Filippi di svecchiare il format ma, a tutt'oggi, il programma non riesce a trovare spazio nei palinsesti di Canale 5.