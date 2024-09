Temptation Island: Raul Dumitras lancia frecciate a Lino Giuliano, che replica in vista del Grande Fratello

I due ex concorrenti del docu-reality di Canale 5 si lanciano frecciate attraverso i social, mentre il partenopeo è in attesa di entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Volano stracci tra due ex protagonisti di Temptation Island: Raul Dumitras e Lino Giuliano. I due, pur evitando di nominarsi direttamente, si stanno lanciando frecciate sui social, alimentando il gossip. Mentre il loro botta e risposta infiamma il web, il partenopeo si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Scintille sui social tra gli ex di Temptation Island: Raul Dumitras e Lino Giuliano

Mentre le nuove coppie del docu-reality stanno già registrando le puntate che vedremo a partire dal 16 settembre su Canale 5 con Filippo Bisciglia pronto a tornare con una nuova e inedita stagione autunnale Temptation Island, i protagonisti della stagione estiva di luglio continuano a far parlare di sé anche a settembre.

Proprio nelle ultime ore, Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon - la nuova tronista di Uomini e Donne - ha condiviso una storia su Instagram che sembra indirizzata proprio a Lino Giuliano, utilizzando un chiaro riferimento in dialetto napoletano: "Uomini di nasce, non si diventa." Questo messaggio ha subito attirato l'attenzione dei fan, che non hanno esitato a collegarlo a Giuliano.

Lino con Alessia a Temptation Island

La risposta di Lino non si è fatta attendere. Anche lui, senza fare nomi, ha pubblicato una storia in cui sembrava riferirsi a Raul: "Visto che ieri c'è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità." Il messaggio, accompagnato da una velata minaccia di svelare segreti compromettenti, ha suscitato grande curiosità. Lino ha aggiunto: "Sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa."

Al momento, Raul Dumitras non ha replicato. Tuttavia, sembra che Lino stia aspettando il momento giusto, magari l'inizio del Grande Fratello, per rivelare i segreti del romani, che durante l'estate è stato al centro di numerosi gossip legati a presunti flirt con ex tentatrici del programma. L'attesa cresce, e con essa le aspettative per ciò che potrebbe accadere quando i due ex compagni d'avventura potrebbero trovarsi per il classico confronto nel giardino della Casa più spiata d'Italia.