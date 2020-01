Temptation Island, Alessio Bruno: “Sono agli arresti domiciliari, esco solo per andare a lavorare"

Alessio Bruno, uno dei protagonisti di Temptation Island è agli arresti domiciliari, l'ha confermato su Instagram rompendo il silenzio dopo la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti dei mesi scorsi.

Ex calciatore, Alessio Bruno ha partecipato alla quarta stagione del reality televisivo insieme alla compagna Valeria Bigella, i due si lasciarono dopo il programma, dopo essere stati protagonisti di furiosi litigi perché lui sembrava cedere volentieri alle tentazioni di Carmen Rimauro.

Alessio era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di quattordici mila euro per possesso di stupefacenti: "Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di due anni e otto mesi che sto scontando agli arresti domiciliari" - scrive in un lunghissimo post sui social - "La fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l'opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare a lavoro)".

Bruno ammette i suoi errori ed è in cerca di riscatto "Sto aspettando ansioso il giorno di poter riscattare la mia vita per me, per la mia famiglia, per i miei amici, per le persone che credono in me e per ultima, ma assolutamente non la meno importante, per la donna che amo e che, nonostante i nostri momenti particolarmente difficili dovuti a questa situazione, mi è sempre stata vicina dimostrandomi l'amore che prova". Alessio dopo Temptation Island aveva rotto con la sua compagna ed oggi è legato ad Eleonora D'Alessandro che ha partecipato a Miss Universo nel 2013. "Non sono una vittima di niente, non voglio essere compatito perché i problemi sono altri ed io questi problemi me li sono belli che cercati" - conclude Alessio - "ma ripeto tutti nella vita cadono, ma l'importante sta nel rialzarsi ed io lo sto facendo con il sorriso sulle labbra, con spalle larghe e testa sempre alta. Sempre".