Temptation Island 8, la puntata finale stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Temptation Island 8 con la sua ultima puntata. Il docu-reality dei sentimenti, in versione NIP, condotto da Alessia Marcuzzi, era partito con ottimi ascolti, ma nel corso delle settimane ha perso molto del suo appeal sul pubblico, un po' contrariato dalla doppia edizione del reality in un intervallo di tempo così ravvicinato.

Intanto le anticipazioni dell'ultimo appuntamento ci dicono che, nonostante i baci di Alberto con la tentatrice Nunzia, non è detto che la parola fine sia già scritta tra lui e la fidanzata Speranza. I due infatti si trovano ad ammettere che da una parte si è sentita forte una mancanza, dall'altra, dopo tanti anni insieme, è difficile immaginare una vita da separati. Solo il falò di stasera permetterà alla coppia di raggiungere un'intesa sull'esito.

Dove sembra che invece la frattura sia ormai insanabile è nella coppia formata da Carlotta e Nello. La tentatrice Benedetta è riuscita, giorno dopo giorno, a far aprire molto il ragazzo, che le ha fatto confidenze inattese anche per la sua fidanzata... Carlotta infatti ha dovuto ammettere che Nello non si era mai aperto così tanto neppure con lei nel corso degli anni: che sia stato questo il colpo di scure definitivo sulla loro relazione?