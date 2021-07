Temptation Island 2021: le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

L' ultima puntata di Temptation Island 2021 va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30: oggi scopriremo il destino delle 6 coppie che hanno partecipato al docu-reality. Filippo Bisciglia nelle anticipazioni ha promesso colpi di scena inimmaginabili.

Delle 6 coppie che hanno iniziato il viaggio nei sentimenti solo 2 devono ancora affrontare il falò di confronto e sono Manuela Carriero e Stefano Sirena, Natascia Zagato e Alessio Tanoni. La prima coppia ha molti conti in sospeso, l'avvicinamento di Manuela al tentatore Luciano ha lasciato il segno, Stefano da parte sua non è stato da meno consolandosi con la single Federica. Luciano e Manuela sono arrivati quasi al bacio, con il tentatore che le ha chiesto di raggiungerlo a Napoli appena finito il programma.

Stefano ha un atteggiamento che non piace al pubblico, che spera che la Carriero gli volti definitivamente le spalle. Secondo le indiscrezioni girate sui social i due sono stati visti insieme e quindi potrebbero aver appianato le loro divergenze.

Discorso diverso per Natascia e Alessio: quest'ultimo ha stabilito rapporti di amicizia con le tentatrici ma non è mai andato oltre, la sua fidanzata invece ha legato con il tentatore Samuele con cui è entrata anche nella casa dei single, la zona non coperta dalle telecamere. Alla fine Natascia ha rivelato di non aver dimenticato e perdonato alcuni episodi del passato, ma sembra disposta a dare una seconda chance alla loro storia.

Subito dopo sapremo come è continuato il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie una volta finito il programma: stasera i 12 partecipanti a Temptation Island 2021 racconteranno al conduttore come è cambiata la loro vita di coppia ad un mese dalla fine delle registrazioni del reality.