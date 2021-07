Temptation Island 2021: Jessica flirta con Davide Basolo, Alessandro "Non torni da me"

Il flirt tra Davide Basolo e Jessica ha messo in crisi il fidanzato Alessandro che ora vuole lasciarla: nella terza puntata di Temptation Island 2021 la ragazza ha rivelato alcuni aspetti della sua scarsa vita sessuale con il partner.

Jessica e Alessandro sono fidanzati da 7 anni, nelle prime due puntate del reality abbiamo scoperto che il ragazzo è ossessionato dall'aspetto fisico, ha passato la maggior parte del tempo a fare ginnastica e mangiare il suo menu personalizzato.

Ieri la coppia sembra essere entrata nella classica crisi del settimo anno, lei si è avvicinata a Davide Basolo, volto noto al pubblico televisivo per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Parlando con il tentatore la ragazza ha confessato "Devo capire se Ale è quello giusto o ho bisogno di un'altra persona. Io non mi sposo con uno con cui poi mi separo".

Poi Jessica ha rivelato alcuni aspetti intimi della sua vita sessuale "Lo facciamo una o due volte ogni due-tre mesi. Non ho voglia". Le stesse cose le ha raccontate alle altre fidanzate: "Non lo facciamo da mesi, forse è un mio blocco", e poi su Davide ha detto "Forse ho bisogno di una persona come lui".

Alessandro, 28 anni, dopo aver visto il video è andato su tutte le furie e sembra voglia finire la sua relazione con Jessica: "Io tutto ho dato a questa qua. Io so già cosa devo fare. Ti ho mantenuta fino a ieri. Tu non tornerai con me. Almeno è consapevole che è già single. Dopo sette anni insieme, fa così col primo che incontra. Io ho fatto tutto per lei, le ho comprato la macchina, la casa. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata". Le cose andranno chiarite nella prossima puntata, in attesa di vedere che piega prende il rapporto tra Davide e Jessica.