Temptation Island 2021, Floriana su Federico ”Gli piace la tentatrice Vincenza”

Nella terza puntata di Temptation Island 2021 anche Floriana e Federico entrano in crisi: la ragazza scopre che al suo fidanzato piace la tentatrice Vincenza.

Fino a ieri sera Floriana e Federico erano una delle coppie più solide di Temptation Island 2021, la terza puntata ha cambiato tutto per i due ragazzi fidanzati da 2 anni. Jessica aveva scritto al programma per capire se sono ancora innamorati o se stanno insieme solo per abitudine.

Federico nell'ultima settimana si è molto legato alla tentatrice Vincenza, rivelandole alcuni aspetti della vita di coppia con Floriana che non gli piacciono: "Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto e se io non le dico che la amo lei dice 'ma allora non mi ami?'. Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei".

Floriana dopo aver visto il video ha iniziato a piangere, capendo che il suo ragazzo è attratto dalla tentatrice "Io qui l'ho sempre visto attaccato a lei, l'ha scelta dal primo giorno. Si sta comportando con lei come si comportava con me all'inizio. Stesse identiche cose. Quando gli interessa una ragazza lui è così. Era anche bloccato, imbarazzato nel parlare, come faceva con me".

Forse nella prossima puntata Floriana chiederà a Filippo Bisciglia di convocare il suo fidanzato per un falò di confronto: "Va bene mettersi in gioco, ma non lo vedo interagire con altre persone. Come lo giustifica il suo comportamento con questa, quando mi avrà lì davanti cosa mi dirà? Se lo ricorda che è fidanzato?", si sfoga dopo aver sentito il suo ragazzo dire "Non la lascio perché non so essere egoista". "Se non ce l'hai tu il coraggio, ti lascio io", rivela Floriana tra le lacrime.