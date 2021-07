Temptation Island 2021, Tommaso Eletti e Valentina Nulli si lasciano dopo il falò di confronto

Temptation Island 2021 perde la prima coppia: Valentina Nulli lascia Tommaso Eletti durante il falò di confronto. Il ragazzo, che si era detto gelosissimo della sua fidanzata, ha baciato più volte una delle tentatrici.

Alla seconda puntata di Temptation Island è già scoppiata la prima coppia, una di quelle che aveva colpito il pubblico durante la presentazione. Valentina e Tommaso, si erano detti innamoratissimi anche se con una grande differenza di età, lei ha 40 anni lui ha 21 anni, l'unico problema era la gelosia di lui. Testata già nella prima puntata: Tommaso non voleva che la "sua" donna indossasse un bikini in piscina.

Ieri abbiamo conosciuto un altro lato di Tommaso, il ragazzo ha baciato più volte la tentatrice Giulia ma al falò di confronto ha riversato le colpe sulla sua fidanzata. Patologicamente geloso, Eletti le ha detto "Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Poi ho visto il primo video, forse ti sei dimenticata di quanto sono malato". Nel video Valentina era in bikini e parlava con gli altri tentatori, null'altro.

Cosa ha spinto Tommaso a tradire Valentina? "Un sogno rivelatore", come lo ha descritto lui "Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te".

Aver visto la sua fidanzata in bikini a bordo piscina interagire con alcuni tentatori ha spinto Tommaso tra le braccia della tentatrice, questo almeno è quanto afferma lui: "Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale, ma ora non ti vedo più come prima. Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un'altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso. Questi filmati mi hanno dato fastidio. Io da quel giorno non ho più pensato a lei nello stesso modo. La notte non dormivo per la tachicardia. Tu dovevi essere perfetta".

Ma il nostro partecipante a Temptation Island non finisce di stupire, alla domanda di Filippo Bisciglia - "Vuoi tornare a casa da solo e da sola?" - arriva l'ennesima sorpresa: mentre Valentina risponde "si", per Tommaso è un "no". Alla fine la coppia si separa con Tommaso che tra i denti dice "Sono proprio contento almeno esco da qua e sono più sereno di prima".