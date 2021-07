Temptation Island 2021, colpo di scena: Federico e Floriana decidono di uscire insieme

Federico e Floriana sono tornati insieme nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2021: dopo essersi lasciati i due ragazzi hanno deciso di riprovarci e dopo il terzo falò di confronto hanno lasciato il programma mano nella mano.

Siamo quasi arrivati alla fine di Temptation Island 2021 ma i colpi di scena sono ancora all'ordine del giorno. Ieri Floriana Angelica e Federico Rasa sono andati per la terza volta al falò di confronto, a chiederlo è stato il ragazzo dopo che Floriana lo aveva lasciato alla fine della puntata precedente.

Mentre aspettava la decisione della Angelica, Federico ha detto a Filippo Bisciglia: "Volevo mettermi in gioco per capire, ma ho capito che voglio solo lei e basta, per fortuna che ho fatto questo e sono venuto qui a fare quello che ho fatto, altrimenti tornavo a casa e la storia finiva in due mesi".

Federico per convincere la sua fidanzata a perdonarlo le ha letto una lettera in cui ha scritto "Sono stato il solito buffone, ma ho capito che senza di te mi sento vuoto, non potrei mai pensare di svegliarmi la mattina e non vederti al mio fianco, anche se non parlo tu riesci sempre a trovare il modo per calmarmi. Sei una persona speciale e meriti un uomo che sappia prendersi cura di te".

Floriana dopo aver ascoltato la lettera ha deciso di dare alla sua storia una seconda possibilità: "Sono stata male, mi sono fatta un pianto, però mi sono sentita anche libera. L'amore c'è, io sono sempre innamorata, se devo ragionare con la testa non ci dovrei nemmeno tornare, se devo ragionare con il cuore, io questa persona la amo e io adesso sono qui con il mio cuore".