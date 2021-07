Temptation Island 2021, Claudia sul fidanzato Ste: “Quando si avvicina ho l'ansia”

Ste ha saputo grazie a Temptation Island 2021 che la sua fidanzata Claudia va in ansia quando lui le si avvicina: la rivelazione, alla vigilia delle nozze, ha sconvolto il ragazzo che si è sfogato prendendo a pugni uno dei pouf.

Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni, i due dovevano sposarsi il primo agosto del 2020 ma hanno dovuto rinviare il matrimonio per l'emergenza sanitaria. Ora il viaggio nei sentimenti a Temptation Island sta mettendo in pericolo le nozze. Ieri Ste ha visto dei filmati che lo hanno lasciato senza parole ma pieno di rabbia. Filippo Bisciglia gli ha mostrato un video in cui Claudia parla con il tentatore Luke dei loro rapporti intimi. Se nella prima puntata la ragazza aveva accusato il fidanzato di "farla sentire una nullità", oggi la rivelazione è ben più grave, anche perché fatta ad uno sconosciuto e tocca la sfera dell'intimità.

Claudia ha rivelato che la coppia ha problemi a livello sessuale e che lei ha l'ansia quando Ste le si avvicina "A livello sessuale non va proprio benissimo. Lui non è cambiato tanto, però è diventata una roba un po' meccanica, schematica. Il fatto che certe cose non vanno più bene a livello caratteriale, si riversano anche su questo. A me viene l'ansia quando si avvicina. Ormai è un anno che mi sento proprio spenta, io voglio tanto una famiglia, un figlio, però se penso a come stanno le cose adesso mi viene un blocco, un figlio così non lo voglio".

Ste, dopo aver sentito la confessione della fidanzata, ha preso a pugni il pouf, una scena che sta diventando un cult di quest'edizione di Temptation Island, poi sulla spiaggia è scoppiato a piangere e ha detto: "ho paura di perderla, ma meglio sapere certe cose adesso che dopo il matrimonio".