Temptation Island 2021, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Temptation Island 2021 porterà ad un falò di confronto, secondo le anticipazioni, tra Valentina e Tommaso. Filippo Bisciglia ha convocato la donna nel "pinnettu" per mostrarle delle immagini che potrebbero turbare la sua relazione.

La prima puntata di Temptation Island ha avuto un unico protagonista: Tommaso Eletti. Il ragazzo, 21 anni, è fidanzato con Valentina, 40 anni, e si è mostrato da subito gelosissimo. Tommaso non ha tollerato che la sua fidanzata indossasse come costume un bikini, nonostante lui le avesse comprato solo costumi interi.

Tommaso rischia di essere il protagonista anche della seconda puntata del reality: nelle anticipazioni del programma si vede Filippo Bisciglia recarsi al villaggio delle fidanzate e dire a Valentina "devi andare subito nel pinnettu. Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare".

In un'altra anticipazione si vede Alessio, fidanzato di Natascia, scoppiare a piangere durante il falò degli uomini. Ad aumentare le aspettative degli spettatori ci sono i presunti spoiler che girano in rete, che non hanno trovato nessuna conferma da parte della produzione. Secondo le anticipazioni di Blasting News, riprese da Novella 2000, una coppia è stata squalificata dal villaggio. Sul sito si parla di un tradimento di Tommaso con una tentatrice ma la squalifica sarebbe da addebitare alla gelosia del ragazzo.