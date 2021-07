Temptation Island 2021, Tommaso geloso per il bikini di Valentina “le avevo preso solo costumi interi” (VIDEO)

Temptation Island 2021 è appena iniziato e Tommaso è già pazzo di gelosia per Valentina: il ventunenne è andato fuori di testa quando si è accorto che la sua fidanzata ha indossato un bikini, sebbene lui le avesse comprato solo costumi interi.

Valentina e Tommaso erano stati tra le prime coppie ad essere presentate al pubblico di Temptation Island. Gli spettatori sapevano che tra i due c'era una differenza di età, lui ha 19 anni lei ha quasi 40 anni, ma sono rimasti colpiti dall'estrema gelosia che contraddistingue il giovane. Eppure è stata proprio la possessività del ragazzo a spingere Valentina a scrivere a Temptation Island: "sostanzialmente non posso fare nulla", aveva detto la donna, che si era sentita rispondere "Io mi sono scelto una moglie non una pischella, quindi ora fai la moglie, non è che visto che ho 20 anni ti diverti".

Appena iniziato il viaggio nei sentimenti del reality, Tommaso ha subito messo in guardia la sua fidanzata "Tu sei solo mia, devi guardare solo me", chiedendole di non far cadere il suo sguardo sui tentatori.

Poco dopo Filippo Bisciglia gli ha mostrato un video in cui Valentina indossava un bikini, il ragazzo è andato subito in escandescenze "Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Stupida. Quel costume secondo me è un po' troppo scollato".

Poco dopo Tommaso ha parlato della sua gelosia con le tentatrici, con le quali si è sfogato, il giovane sembra già arrivato al punto di rottura "Ho paura di perderla. Valentina è una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore". Dopo la prima notte insonne per il giovane arriva il colpo di grazia, la 'sua' Valentina sta facendo amicizia con i tentatori "io non so se riesco a resistere tutti e 21 giorni", confida sconfortato.