Temptation Island 2021: le anticipazioni della quarta puntata, stasera su Canale 5

La quarta puntata di Temptation Island 2021 va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30: lo scorso lunedì il reality si è chiuso con Filippo Bisciglia che ha annunciato la richiesta di un confronto da parte di una delle fidanzate.

Nella terza puntata del programma, dopo il falò di confronto, Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il reality per sposarsi. Sono quattro le coppie rimaste all'Is Morus Relais: Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro. Le anticipazioni della quarta puntata danno per certo un falò di confronto richiesto da una delle quattro fidanzate. Inoltre Alessandro entrerà con la tentatrice Carlotta nella zona non coperta dalle telecamere e Alessio avrà una crisi di pianto, mentre Manuela minaccerà un falò di confronto da non perdere con Stefano. Il single Luciano Punzo potrebbe rivelare la natura dei suoi sentimenti a Manuela.

Temptation Island 2021 chiude la settimana prossima con un doppio appuntamento: il prossimo 26 e 27 luglio andranno in onda le due puntate conclusive del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nell'ultimo episodio scopriremo come si sono evolute le storie delle coppie partecipanti.