Temptation Island 2020 al via stasera su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata

Stasera su Canale 5, alle 21:20, arriva Temptation Island 2020 a raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi delle coppie in gara. Tutto sotto lo sguardo vigile del conduttore Filippo Bisciglia.

Sei coppie - formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro - partiranno desiderose di comprendere qualcosa in più della propria storia d'amore e rispondere all'ormai fatidica domanda: "la vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?". Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all'Is Morus Relais, per i protagonisti di Temptation Island 2020 inizierà un incredibile viaggio tra i sentimenti di 21 giorni che dovranno trascorrere lontani dal proprio partner. Vivranno divisi all'interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall'altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare. A scandire le tappe salienti di Temptation Island, sarà come sempre il Falò, ormai uno degli appuntamenti più attesi, non solo da chi vive in prima persona questa singolare esperienza, ma anche dal pubblico a casa. Il viaggio di ogni coppia terminerà davanti all'ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo Bisciglia: "vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?".

Per alcune coppie, però, a giudicare dalle anticipazioni della prima puntata, l'ultimo falò potrebbe accendersi molto presto: Antonella Elia infatti potrebbe chiedere subito un confronto a Pietro Delle Piane, con cui convive dallo scorso aprile e che l'ha sostenuta, a volte bene a volte peggio, per tutta la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Pietro infatti ha subito dimostrato troppa leggerezza davanti alle tentatrici, cosa che sembra aver mandato su tutte le furie la soubrette.

SPOILER! Cosa starà accadendo? Per il momento possiamo farvi vedere solo questo... Ci vediamo giovedì con la prima puntata di #TemptationIsland pic.twitter.com/2FEJ9NLC07 — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2020

Storia che potrebbe ripetersi per la coppia NIP formata da Andrea e Anna: gli spoiler riferiscono del giovane ristoratore talmente arrabbiato per il comportamento della compagna, da cominciare a prendersela con una povera sedia.