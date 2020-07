Temptation Island 2020, seconda puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Temptation Island 2020 a raccontare, con la seconda puntata, cosa sarà mai successo nel resort in Sardegna dopo quanto visto nello scoppiettante primo appuntamento.

Dopo il grande successo della scorsa settimana (3.700.000 di spettatori e il 21.63% di share), il docu-reality dei sentimenti raccontato, per il settimo anno consecutivo, da Filippo Bisciglia, torna oggi con anticipazioni che lasciano presagire già il peggio per qualche coppia. Nella prima puntata infatti i fidanzati e le fidanzate, isolati nei rispettivi villaggi, hanno iniziato ad aprire le porte del loro cuore raccontando ai compagni di avventura e ai single le rispettive situazioni sentimentali. Ma qualcuno ha premuto troppo sull'acceleratore e le reazioni del partner non si sono fatte attendere.

A scuotere il rapporto tra Alessandro e Sofia sono bastate alcune confessioni che la ragazza ha fatto al single Alex? Come reagirà Sofia alla richiesta del fidanzato di un confronto anticipato? La coppia sarà protagonista del primo falò di confronto? Valeria e Ciavy, in base a quanto riportato dagli spoiler potrebbero essere la prima coppia a scoppiare in questa edizione 2020, mentre attesissimo è naturalmente lo sviluppo della vicenda di Anna e Andrea, protagonisti assoluti del precedente appuntamento, che faranno scintille anche stasera.

Tra le coppie VIP, se ormai ci si aspetta di tutto da quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la sorpresa potrebbe essere invece rappresentata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: saranno stati davvero loro ad abbandonare la trasmissione? Lo scopriremo stasera in TV su Canale 5, e in streaming su Mediaset Play.