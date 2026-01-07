Tempi supplementari stasera su Rai 1: trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey

Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nuove occasioni di vita.

Giuseppe Zeno
NOTIZIA di 07/01/2026

Stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, Rai 1, subito dopo Affari Tuoi chiude in bellezza le festività con Tempi supplementari, il terzo e ultimo appuntamento della nuova stagione di Purché finisca bene. Il fortunato ciclo, che accompagna il pubblico dal marzo del 2014 con storie di riscatto e positività, torna con un film che unisce sport, sentimenti e il coraggio di ricominciare.

La Trama: Una sfida sul ghiaccio e nel cuore

Al centro del film tv, diretto da Ago Panini, c'è la storia di Sandro, un ex allenatore di hockey caduto in disgrazia. Dopo anni difficili, a Sandro viene offerta una seconda possibilità: guidare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti sociali complicati.

Proprio sulla pista di pattinaggio, il destino lo porta a ritrovare sua figlia Thea, che non vede da anni. La ragazza si allena sotto la guida dell'affascinante Julia, un'ex pattinatrice professionista. Iniziando a frequentare il palazzetto, Sandro scoprirà di avere molto in comune con Julia. Tra allenamenti, cadute e rinascite, l'ex allenatore dovrà affrontare la sfida più difficile: non solo vincere sul ghiaccio con i suoi ragazzi, ma ricostruire faticosamente i legami familiari spezzati.

Tempi Supplementari 2
Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino

Il Cast del film Tempi supplementari

  • Giuseppe Zeno: interpreta Sandro, un uomo in cerca di redenzione.
  • Clotilde Sabatino: è Julia, l'ex pattinatrice che saprà far battere di nuovo il cuore del protagonista.
  • Bianca Baglioni una giovane promessa del cinema italiano interpreta Thea: la figlia ritrovata
  • Nel cast figurano anche attori amati dal pubblico della fiction Rai come Alvise Marascalchi e Bianca Baglioni.

Curiosità e Location

  • Ambientazione suggestiva: Il film è stato girato tra le montagne del Veneto, in particolare sull'Altopiano di Asiago (tra Feltre, Arisè e Asiago). Le scene di sport sono rese realistiche grazie al coinvolgimento di veri atleti locali di hockey e pattinaggio artistico.
  • Un ciclo longevo: Con questa messa in onda, Purché finisca bene celebra oltre 11 anni di successi, confermandosi uno dei marchi di fabbrica di Rai 1 per la commedia sentimentale di qualità.
  • Il tocco di Ago Panini: Il regista Ago Panini firma due dei tre film di questa stagione (ha diretto anche La voce di Cupido, andato in onda il 30 dicembre ).
Dove vedere Tempi supplementari in tv e in streaming

Il film andrà in onda stasera, mercoledì 7 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 1. Tempi supplementari di Ago Panini sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere tv mnovie in qualsiasi momento.