La voce di Cupido: stasera su Rai 1 la commedia del ciclo Purché finisca bene. Trama, cast e curiosità

Questa sera, martedì 30 dicembre, la prima serata di Rai 1 si tinge di romanticismo e commedia con il film TV La voce di Cupido. Diretto da Ago Panini, la pellicola promette di regalare una serata all'insegna dei buoni sentimenti, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Il film fa parte del fortunato ciclo Purché finisca bene, che da undici anni accompagna il pubblico con storie di riscatto e ottimismo.

Che cos'è il ciclo Purché finisca bene?

Nato nel 2014, Purché finisca bene è una collana di film per la TV prodotta da Rai Fiction. Il filo conduttore di queste storie è la commedia all'italiana moderna: racconti che affrontano con leggerezza e ironia le difficoltà quotidiane, i problemi economici o sentimentali, garantendo però sempre un lieto fine. Il ciclo ha ospitato nel tempo attori molto noti del cinema e della TV italiana come Alessandra Mastronardi, Cristiana Capotondi, Giorgio Pasotti, Serena Rossi e Emilio Solfrizzi ed è pensato per un pubblico generalista e familiare.

La Trama del film di stasera

Paola è una camionista dal carattere duro, diretto e ironico, abituata a vivere senza filtri e in solitudine, considerandole emozioni una debolezza da tenere a distanza. Alla guida del suo camion, che porta il nome del padre e ne custodisce l'eredità affettiva, attraversa senza sosta le strade d'Italia. A pochi giorni da Capodanno è a un passo dal traguardo più importante della sua carriera: la vittoria del titolo nazionale di Camionista dell'anno, un successo che per lei significa riscatto personale e orgoglio.

Chiara Francini: La voce di Cupido

Dietro la corazza ruvida, però, Paola nasconde una profonda sensibilità e un segreto che non ammetterebbe mai ad alta voce: ogni notte trova conforto ascoltando La voce di Cupido, un popolarissimo podcast romantico, e si è innamorata della voce del suo conduttore, Lucio Ricci, senza averlo mai incontrato. Quella voce diventa la sua bussola emotiva nei lunghi viaggi notturni.

Il destino, con crudele ironia, decide di intervenire proprio sul più bello: un incidente stradale mette fuori uso il camion di Paola e l'auto coinvolta è proprio quella di Lucio. L'incontro reale tra i due si rivela molto più complesso di quanto Paola avesse mai immaginato. A complicare ulteriormente la situazione entra in scena Carlo, un educato e riservato autista NCC, dai modi gentili e da un passato irrisolto, lontanissimo dal mondo ruvido dei camionisti e spesso bersaglio delle battute taglienti di Paola.

Costretti a viaggiare insieme alla ricerca di un pezzo di ricambio, i tre intraprendono un insolito road movie che li porta tra officine improvvisate, motel di provincia e i paesaggi aspri della Sila. Tra equivoci, discussioni e confidenze inattese, il viaggio si trasforma in un percorso interiore, dove ciascuno è chiamato a confrontarsi con ciò che è, con ciò che mostra agli altri e con ciò che, forse, vorrebbe diventare.

Il Cast di La voce di Cupido

Il film punta su tre volti molto amati dal pubblico della fiction italiana:

Chiara Francini : Con la sua inconfondibile verve ironica e il suo talento per la commedia, veste i panni della protagonista.

Giorgio Marchesi : Uno dei volti più iconici della fiction Rai (Un Medico in Famiglia, L'Allieva), che qui mette in campo tutto il suo carisma.

Michele Rosiello: Attore in grande ascesa (Guida astrologica per cuori infranti), che completa il triangolo amoroso portando sullo schermo mistero e dolcezza.

Altri protagonisti

Alessio Praticò è Tony

è Tony Roberto Scorza è Ugo

è Ugo Mattia Procopio è Mimmo

Michele Rosiello: La voce di Cupido

Curiosità sul film di Rai 1

La regia : Ago Panini è un regista noto per la sua estetica curata, avendo alle spalle una lunghissima carriera nel mondo della pubblicità e dei videoclip musicali (ha lavorato con artisti del calibro di Jovanotti e Tiziano Ferro).

Location : Il film è stato girato in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza tra Rende, Taverna, Zumpano, Castrolibero e San Pietro in Guarano.

La radio come protagonista: Il film rende omaggio al fascino senza tempo della radio, intesa come spazio di confessione e connessione umana, un tema molto caro alla commedia romantica classica.

Dove vedere La voce di Cupido in tv e in streaming

Il film, diretto da Ago Panini , andrà in onda stasera martedì 30 dicembre su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. La voce di Cupido sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento, così come tutti gli altri titoli della collana Purché finisca bene.