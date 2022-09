Teletubbies: un reboot in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato l'uscita di un reboot dei Teletubbies, popolare show per bambini della BBC andato in onda per diciannove anni.

Lo scorso mercoledì Netflix ha annunciato una serie di programmi per bambini in arrivo, tra cui il reboot dei Teletubbies, il quale farà il debutto nella piattaforma streaming a novembre. Lo show è andato in onda per un totale di nove stagioni nel corso di 19 anni, prima dal 1997 al 2001 e poi dal 2015 al 2018.

Creato originariamente dalla BBC, il programma è incentrato su quattro personaggi colorati chiamati Teletubbies, ognuno dei quali presenta una televisione nella pancia, un'antenna bizzarra in testa, e comunica con suoni senza senso. Durante il suo periodo d'oro, la serie ha vinto numerosi BAFTA ed è stata nominata per due Emmy Awards; inoltre, ha dato alla luce un album best-seller e ha generato oltre due bilioni di dollari in vendite di merchandise.

Il reboot di Netflix sarà narrato da Tituss Burgess, star di Unbreakable Kimmy Schmidt. La sinossi rilasciata dalla piattaforma streaming è la seguente: "Unisciti agli amici colorati Tiky Wiky, Dipsy, Laa-Laa e Po in avventure ricche di magia, nelle quali imparano e crescono in questo aggiornamento del 21esimo secolo dell'amato programma per bambini. Ogni episodio include nuove, originali canzoni che faranno ballare tutta la famiglia!"

Le altre serie annunciate come parte della linea di programmi per bimbi in età prescolare sono Spirit Rangers e Princess Power, in uscita rispettivamente il 10 novembre e il prossimo anno.