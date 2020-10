Teenage Bounty Hunter: cancellata la serie Netflix dopo una sola stagione

La serie Teenage Bounty Hunters è stata cancellata dopo una sola stagione, come confermato da Netflix svelando che la storia si concluderà dopo solo dieci episodi.

Lo show aveva debuttato sulla piattaforma di streaming il 14 agosto e sembrava aver ottenuto una buona accoglienza da parte degli utenti del servizio, entrando anche nella Top 10 dei titoli più visti.

La serie Teenage Bounty Hunters era stata creata da Kathleen Jordan ed era prodotta da Jenji Kohan (Orange is the New Black). Le protagoniste erano Maddie Phillips e Anjelica Bette Felline nel ruolo di due studentesse del liceo che diventano cacciatrici di taglie, seguendo la guida di un professionista (Kadeem Harrison). Le giovani diventano particolarmente abili nella loro nuova professione, ritrovandosi però alle prese con un incarico pericolosamente vicino alla loro vita privata.

Alla regia della serie c'era Jesse Peretz, mentre nel team della produzione erano coinvolti anche Tara Herrman, Robert Sudduth e Black McCormick.