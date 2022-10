Teen Mom Italia: le storie delle neomamme protagoniste della nuova serie MTV con Nina Rima

Teen Mom Italia arriva su MTV dal 13 ottobre alle 22.00: la nuova serie con Nina Rima, in prima tv assoluta, darà la possibilità di entrare nella vita di 5 giovanissime neomamme e scoprire insieme a loro la meraviglia della maternità. La serie sarà disponibile in Italia anche sul nuovo servizio di streaming Paramount+.

Sarà la modella e influencer ad accompagnare il racconto delle protagoniste, un volto molto amato che, da pochi mesi, ha dato alla luce la sua primogenita. A lei il compito di introdurre le storie delle teen mom di questa prima stagione del programma. Chi meglio di lei può raccontare le gioie e le difficoltà delle protagoniste? Nel suo passato anche l'esperienza di figlia di mamma single che, nel corso della sua vita, ha dovuto anche affrontare sfide personali molto importanti.

Ma chi sono le giovani teen mom protagoniste di questa edizione?

Sharon Cialona

A 22 anni è la mamma in carriera di Brandon, 4 anni e Ilary, 3 anni. Vive a Bellinzago Novarese insieme al suo fidanzato Andrea, ma cosa è successo dopo la proposta di matrimonio di lui? E soprattutto tra lavoro, figli e compagno riesce a tenere tutto sotto controllo?

Yusang Aguilera

A 18 anni è la mamma di Selena, 3 anni e di Madison nato a luglio 2022. Vive a Montefiore Conca, in Emilia-Romagna. Yusang ha una passione: youtube. Insieme a Selena gira video da migliaia di like. Qualcosa, però, nella sua vita non è proprio come se l'aspettava... Come gestirà la convivenza con il compagno Christian? Come si evolverà il rapporto speciale con la sorella Michelle, già mamma come lei e nuovamente incinta?

Dalila Vallati

È una vera e propria mamma sprint. Ma è anche una ragazza di 19 anni che ha voglia di vivere i suoi anni e non dire di no ad uscite e serate con gli amici. Da un anno è la mamma di Sofia e vive a Tor San Lorenzo (Lazio) con Rinaldo. Come va la convivenza nella nuova casa? Riuscirà davvero a conciliare tutte le sue mille attività con la nuova realtà di mamma?

Martina Broglia

Martina e Amedeo, entrambi figli di genitori separati vivono ad Aprila e ce la stanno mettendo tutta per far sì che la loro relazione funzioni alla grande. Per questo hanno deciso di ufficializzare la loro unione diventando marito e moglie. Una famiglia felice è tutto ciò che vogliono per la loro piccola Ariel e per sé stessi. A soli 19 anni Martina, oltre a districarsi tra gli impegni di mamma, si sta occupando dell'organizzazione del matrimonio, dell'addio al nubilato, della ricerca dell'abito e del ristorante per il ricevimento e tanto altro ancora. Con il supporto e il sostegno del futuro marito Martina riuscirà a superare i vari imprevisti e difficoltà?

Syria Idrontino

Un amore che le ha spezzato il cuore, il sogno di diventare ballerina andato in fumo e un obiettivo: diventare guardia carceraria. Insieme alla sua piccola Ilary, la giovane Syria è pronta per la sua rinascita: sarà capace di dare un taglio al suo burrascoso passato? Syria è single e non è facile crescere una bambina senza l'aiuto di un compagno a 20 anni, le paure sono troppe, riuscirà ad affrontarle?

Insieme a MTV e a Nina Rima, scopriremo le gioie e le paure delle giovani teen mom vivendo con loro la grande emozione che è diventare madre. Giovanissime, eppure già mamme, racconteranno senza filtri l'incredibile viaggio della maternità. Le 5 giovani protagoniste hanno tutte storie diverse ed ognuna descriverà una visione personale di vivere la maternità.

Nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, l'unica certezza sono i loro bimbi. C'è chi ha l'appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere segue da vicino questo percorso che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.