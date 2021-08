Ted Bundy – Fascino criminale: la trama del film con Zac Efron, stasera su Rai3 in prima visione

Una prima visione quella di stasera su Rai3: alle 21:20 va in onda Ted Bundy - Fascino criminale, il film diretto nel 2019 da Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Angela Sarafyan.

Ted Bundy - Fascino Criminale: Zac Efron in una sequenza

La trama del film è tratta dal libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy, scritto da Elizabeth Kendall, fidanzata per diverso tempo del serial killer Ted Bundy, nome tristemente not nelle colonne della cronaca nera americana per le decine di omicidi, compiuti negli anni '70, ai danni di giovani ragazze. Seattle, 1969: Ted (Zac Efron) è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz (Lily Collins) è una ragazza madre, attenta e innamorata.

Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Ma quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, il mondo di Liz crolla. Chi è davvero l'uomo con cui condivide la sua vita?

Mano a mano che i particolari vengono a galla, la donna capisce che Ted non è vittima di un grande equivoco, come inizialmente pensato...

Nella realtà, Ted Bundy, condannato alla sedia elettrica, è stato giustiziato la mattina del 24 gennaio 1989. Solo pochi giorni prima aveva confessato di essere l'esecutore di oltre 30 omicidi. Le ceneri sono state sparse sulla Catena delle Cascate, lo stesso luogo che aveva scelto per nascondere i resti di molte vittime.